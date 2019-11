Bei einem Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Menden und Neheim im Bereich Menden-Barge ist am Morgen ein 18-jähriger Mendener schwerstverletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die B7 musste auf Höhe Johannesweg voll gesperrt werden. Auf den Ausweichstrecken kam es zu einem Verkehrschaos und langen Staus. Wenige hundert Meter weiter krachte es kurz darauf erneut.

Ein Hubschrauber landet an der Unfallstelle. Er transportiert den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang waren ein VW Golf und ein VW T4 auf der Bundesstraße kollidiert. Die Polizei geht nach bisherigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Golffahrer aus dem Johannesweg kommend unvermittelt auf die B7 eingebogen ist und dabei den T4 übersehen hat. Der Fahrer des T4, ein 21-jähriger Mendener, soll Richtung Wickede unterwegs gewesen sein.

Fahrzeugtrümmer an der Unfallstelle

Die Einsatzkräfte fanden an der Unfallstelle eine Spur aus Fahrzeugtrümmern vor. Feuerwehr und Polizei sicherten die Landung des Rettungshubschraubers ab, nachdem der 18-Jährige mit seinen innerlichen Verletzungen zunächst in einem Rettungswagen erstversorgt worden war. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten: Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Menden in Verbindung zu setzen: 02373/9099-0.

Auf der Strecke kommt es immer wieder zu schweren Unfällen: Vor zwei Jahren ereignete sich ein tödlicher Unfall mit einem Motorradfahrer und einem Traktor. Ein 58-jähriger Motorradfahrer starb.

Kurz nach dem ersten Unfall ereignete sich auf der B7 bei Schwitten ein weiterer Unfall, offensichtlich mit deutlich glimpflicherem Ausgang. Auch dort stießen nach ersten Angaben der Einsatzkräfte Fahrzeuge zusammen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Auch in diesem Bereich musste die B7 gesperrt werden.

Die B7 ist nach dreistündiger Sperrung mittlerweile wieder für den Verkehr frei gegeben.

