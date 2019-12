Menden. Wer an Neujahr Brötchen möchte, sollte vorsorgen. Die Mendener Bäckereien öffnen nur an Silvester. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten.

Bäckereien Menden: Öffnungszeiten zu Silvester und Neujahr

Wer in Menden an Neujahr frische Brötchen haben möchte, sollte sich an Silvester gut eindecken. Zwar können Bäckereien an Neujahr für maximal fünf Stunden öffnen, allerdings haben die Mendener Filialen bereits angekündigt, dass sie am Feiertag geschlossen bleiben.

Die Bäckerei Grote an der Iserlohner Landstraße hat von 5 bis 14 Uhr geöffnet; in Lendringsen am Bieberberg von 5.30 bis 13 Uhr. Die Bäckerei Büsch öffnet Silvester von 7 bis 15 Uhr. Die Bäckerei Kamps öffnet an der Hauptstraße von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet; an der Lendringser Hauptstraße von 7.30 bis 16 Uhr.

Alle Filialen der Bäckerei Tillmann öffnen am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr. Bäckerei Kayser am Bräukerweg hat von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet; die Filiale an der Fröndenberger Straße von 7 bis 13 Uhr. Die Bäckerei Lintz in Bösperde hat von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Café Lödige am Heimkerweg hat Silvester und Neujahr geschlossen.

Die Niehaves-Filiale in Bösperde öffnet Silvester von 6.30 bis 13 Uhr. An der Bahnhofstraße hat die Backstube von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Bäckerei am Kornblumenweg in Platte-Heide öffnet von 6 bis 13 Uhr. An der Unnaer Straße 5 ist die Niehaves-Filiale von 7 bis 13 Uhr geöffnet, an der Unnaer Straße 24 von 6 bis 13 Uhr.

In Lendringsen an der Lendringser Hauptstraße öffnet Niehaves von 7 bis 14 Uhr, an der Hauptstraße in Lendringsen von 6 bis 13 Uhr. In der Hauptstraße in Menden ist die Filiale von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Im Margueritenweg in Platte Heide hat Niehaves von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. In der Walramstraße ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet und in der Fröndenberger Straße bei Herbrügger von 7 bis 13 Uhr.

Wem außerhalb dieser Zeiten auffällt, dass er die Brötchen vergessen hat oder an Neujahr frische kaufen möchte, der wird nur an Mendener Tankstellen fündig werden: In vielen Tankstellen werden auch an Neujahr Brötchen verkauft.