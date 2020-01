Menden Was wird aus dem Ladenlokal am Bieberberg?

Seit rund einhundert Jahren befindet sich in dem Haus am

Bieberberg/Ecke Lendringser Hauptstraße in Lendringsen ein Ladenlokal – in den letzten Jahrzehnten das Spielwarengeschäft von Dieter Bärwind, das zuvor von seinem Vater Paul Bärwind betrieben wurde. Davor verkaufte die Familie Bärwind dort Porzellan, Haushaltswaren und Weißwaren.

Mittlerweile, so berichtet Dieter Bärwind, hätten er und sein Bruder die Immobilie verkauft. Was mit dem Ladenlokal geschieht, stehe noch nicht fest. Es gebe Interessenten, „aber noch ist da nichts in trockenen Tüchern“.