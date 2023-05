Peter Pilz weist auf die leere Fläche an der Berliner Straße, wo einst Bäume standen Im April rollten hier ohne Vorwarnung die Bagger an. Aber zu einer Info an Anlieger ist niemand verpflichtet.

Kahlschlag Bäume weichen Wohnbauten: Anwohner In den Liethen traurig

Menden. Anwohner der Straße sind wütend über das Vorgehen – doch rechtlich gibt es keine Bedenken. Informationspolitik ärgert einen Anwohner.

In den Liethen sollen neue Wohnhäuser entstehen, gebaut von der SIGA GmbH. Dafür wurden auf dem künftigen Bau-Areal auch einige Bäume gefällt, sehr zum Ärger von Anwohner Peter Pilz. Denn Kettensägen und schweres Gerät seien eines Morgens angerückt, und die umfangreichen Arbeiten auf der Brachfläche am Waldrand überraschten ihn und die Nachbarn ohne Ankündigung. „Ich kann diese Vorgehensweise nicht verstehen“, erklärt der 57-Jährige. Dass sich unmittelbar neben seinem Haus etwas verändern könnte, war wohl nur eine Frage der Zeit. „Ich weiß ja, dass wir kein Recht darauf haben, aber man hätte uns Anwohner zumindest informieren können, bevor die extrem lauten Säge- und Baggerarbeiten anfingen.“

Anwohner Peter Pilz ist wütend und enttäuscht

Peter Pilz arbeitet im Vier-Schicht-Betrieb und deshalb geht er oft zu Bett, wenn andere mit der Arbeit erst anfangen. „Ich habe eine Woche lang kaum ein Auge zugemacht, von morgens 8 bis 16 Uhr war ununterbrochen extrem lauter Lärm zu hören und das direkt neben meinem Schlafzimmer. Wäre ich informiert gewesen, dann hätte ich mich darauf einstellen und vielleicht sogar meine Schicht tauschen können“, sagt der enttäuschte Anwohner.

In seinem Haus wohnt er seit mehr als zwei Jahrzehnten, und immer wieder erfreut er sich an der Natur direkt vor seiner Haustür. „Viele Vögel besiedelten die Bäume, morgens sah man Hasen auf der Wiese, es war ein kleines Idyll, das jetzt dem Boden gleich gemacht wurde“, stellt Pilz traurig fest. Umso mehr hätte sich der Vater zweier Töchter auch im Sinne anderer Anwohner gefreut, wenn er vor dem Anrücken mit schwerem Gerät informiert worden wäre. „Es ist doch von Interesse aller, die hier wohnen, was mit dem Gelände passiert“, sagt Pilz.

Wohnbebauung soll folgen – Fällungen als Vorbereitung

Dass sich das Gelände in den Liethen verändern soll, war allerdings schon länger Bestandteil politischer Diskussionen. „Wir können bestätigen, dass es hier einen Interessenten gibt, der in diesem Bereich eine Wohnbebauung entwickeln möchte. Für das Gebiet gibt es einen Bebauungsplan (Nr. 4/V), der diesem Interessenten als Grundlage für sein Vorhaben dient“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Vorbereitend zur Erschließung seien „bereits auf privatem Grund Bäume entnommen worden“. Und dabei seien alle Vorschriften eingehalten worden. „Die zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung waren darüber in Kenntnis gesetzt, und die Arbeiten haben weit vor Beginn der Brut- und Setzzeit stattgefunden.“

Die Informationen über Arbeiten auf einem Privatgrundstück bleibe dem Projektentwickler oder den Grundstückseigentümern überlassen. Bereits der Bauausschuss hatte für die Arbeiten an dem Wohngebiet kürzlich grünes Licht gegeben. Einzig hinsichtlich der Entwässerung hat es noch Klärungsbedarf gegeben. Kernpunkt: Entwässerung im Trenn- oder Mischsystem. Das hätte weitere Erdarbeiten notwendig machen können. Doch diese Bedenken sind inzwischen ebenso zerstreut. „Das Thema Trennsystem ist vom Tisch“, berichtete Baudezernent Frank Wagenbach in der jüngsten Ratssitzung. Der städtebauliche Erschließungsvertrag zwischen Stadt und der SIGA GmbH ist vom Rat einstimmig beschlossen worden.

