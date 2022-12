Bahnhofskreuzung: Ampel nach Ärger über Stau umgestellt

Menden. Dauer-Stau auf der Bodelschwinghstraße hat viele Verkehrsteilnehmer viele Wochen geändert. Jetzt hat die Stadt nachgebessert.

Keine langen Staus mehr an der „Bahnhofskreuzung“: Die Ampelanlage wird jetzt durch das Verkehrsaufkommen gesteuert. In den vergangenen Wochen haben sich Autofahrer über lange Rückstaus an der Ampelanlage Bahnhofstraße/ Bodelschwinghstraße/ Walramstraße beschwert. Das Problem: Bis jetzt lief die Ampel im „Festmodus“ nach einem vorgegebenen Programm.

Nun sollten die Staus aber der Vergangenheit angehören, denn in dieser Woche wurden in den Asphalt Detektoren eingefräst, die die Ampelanlage verkehrsabhängig steuern. Diese Neuerung wurde am Mittwoch in Betrieb genommen. So haben ab sofort verkehrsstarke Arme der Kreuzung eine deutlich längere Grünphase. Je nach Bedarf bleibt die Ampel nun doppelt so lange grün.

Ordnungsamt beobachtet die Situation weiter

Damit das System auch reibungslos funktioniert, sollten Verkehrsteilnehmer bis zu den weißen Haltelinien heranfahren. Dort liegen die Detektoren im Asphalt und lösen aus, sobald ein Fahrzeug darauf steht. Das Ordnungsamt und die Abteilung Straßenbau und Verkehr werden die Verkehrssituation aber auch weiterhin beobachten, um gegebenenfalls die Ampelsteuerung noch weiter zu optimieren, teilt die Stadt mit.

