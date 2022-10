Bahnhofstraße in Bösperde für weitere zwei Wochen gesperrt

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Auch in Bösperde kommt es derzeit zu Einschränkungen.

Bösperde. Es gibt Probleme auf der Baustelle in der Bahnhofstraße in Bösperde. Die Straße muss länger gesperrt werden, als geplant. Das sind die Gründe.

Die Bahnhofstraße in Bösperde wird nicht planmäßig fertig und bleibt für weitere zwei Wochen gesperrt. Das teilt die Stadt Menden nun mit.

Die Fertigstellung des gesamten Bauabschnitts von der Zufahrt Bettermann bis zur Dahlbreite kann nicht wie geplant am heutigen Freitag, 7. Oktober, stattfinden. „Die Asphaltierung wird am Freitag nur bis zur Einmündung Goldknapp durchgeführt werden können. Damit sind alle betroffenen Anlieger wieder in der Lage ihre Grundstücke ohne Einschränkungen anzufahren. Das gilt auch für die anhängigen Sackgassen Am Neuwalzwerk und Obergraben“, teilt Stadtsprecher Johannes Ehrlich mit.

Defekte an Baumaschinen verzögern die Arbeiten – Vollsperrung verschiebt sich

Das Arbeitsvolumen der Gesamtmaßnahme sei sehr eng getaktet gewesen. Aufgrund von Defekten an Baumaschinen und Problemen in der Logistik und Abfuhr des ausgebauten Asphaltes, reiche die Zeit für die Gesamtfertigstellung nicht aus.

Die Gesamtfertigstellung und die damit verbundene Vollsperrung im Abschnitt Goldknapp bis Dahlbreite verschiebt sich daher um zwei Wochen, da der Einbau der restlichen Fläche mit dem Asphaltmischwerk abgestimmt werden muss.

Umleitung bleibt bestehen – neue Asphaltmischung wird angewendet

Die Umleitungsbeschilderung bleibt bestehen. Die Stadtverwaltung bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

In der Bahnhofstraße in Bösperde wird erstmalig ein Asphaltmischgut verwendet, das einlagig in einer geringen Einbaustärke von circa acht Zentimetern eingebaut wird. Durch Hinzugabe von Kunststoffen und besonderen Additiven in das Mischgut wird der Asphalt besonders tragfähig. In den Städten Unna und Dortmund wurde diese Bauweise in vergleichbaren Straßentypen bereits mit Erfolg angewendet. Da die Herstellung des Mischgutes nicht zum Standard der Mischanlage gehört, muss die Herstellung des Materials terminiert werden.

