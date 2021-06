An der Bahnhofstraße kam es am Samstag in Menden zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Polizei Bahnhofstraße in Menden: Zweimal Streit an einem Tag

Menden. Bahnhofstraße am Samstag: Mittags flogen wohl nach Anrempeln die Fäuste, abends fühlte sich ein Gaststätten-Besucher durch einen Roller gestört.

Gleich zweimal kam es am Samstag an der Bahnhofstraße in Menden zu Auseinandersetzungen. In einem Fall führte wohl ein versehentliches Anrempeln zu handfestem Streit, im anderen fühlte sich ein Mann durch einen Rollerfahrer in seiner Ruhe gestört, wie die Polizei am Montag berichtet.

Zunächst kam es am Samstag gegen 12.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Langen und einem 45-Jährigen aus Menden. Beide waren fußläufig in der Innenstadt unterwegs. Dabei habe man sich wohl zunächst versehentlich angerempelt, berichtet die Polizei. Das führte allerdings zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf nicht nur Beleidigungen ausgetauscht wurden sondern auch die Fäuste flogen.

Der Mendener erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, der Mann aus Langen blieb unverletzt. Der genaue Sachverhalt muss noch geklärt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

61-Jähriger stellt sich Rollerfahrer in den Weg und schlägt Fahrer auf den Helm

Am Abend kam es ebenfalls in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Personen. Ein 15-jähriger Mendener war dort mit seinem Roller unterwegs. Ein 61-jähriger Mann, ebenfalls aus Menden, hielt sich im Außenbereich einer Gaststätte auf und „fühlte sich in seiner Ruhe gestört“, so die Polizei. Er stellte sich dem Rollerfahrer in den Weg und schlug ihm auf den Helm. Auch weitere Zeugen mischten sich in den Streit ein.

Der 15-Jährige erlitt keine Verletzungen, der Roller wurde aber beschädigt und im Anschluss noch durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch an.

Hinweise an die Polizei Menden 02373-9099-0.

