Bahnstreik: Ersatzverkehr zwischen Menden und Unna für RB 54

Menden/Balve/Fröndenberg. Wegen des Bahnstreiks fahren aktuell keine Personenzüge auf der Hönnetalbahn. RB 54 fällt aus, aber es gibt auf einer Teilstrecke Alternative.

Der Bahnstreik legt auch den Zugverkehr auf der Hönnetalbahn lahm. Aktuell fallen die Fahrten der RB 54 zwischen Unna und Neuenrade aus. Laut dem Portal zuginfo.nrw ist zwischen Menden und Unna ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Zahlreiche Regionalverbindungen fallen aus

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Streik am Montagmorgen auf den Personenverkehr ausgeweitet. Der Bahnverkehr in NRW ist deutlich eingeschränkt, zahlreiche Regionalverbindungen sollen ausfallen. Neben der RB 54 sind das beispielsweise auch der RE 57 Dortmund - Winterberg. Zwischen Fröndenberg und Dortmund soll laut www.zuginfo.nrw ein Ersatzverkehr eingerichtet sein. +++ Bahnstreik: Was passiert mit den Tickets? Ihre Rechte +++

