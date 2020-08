Balve: Zwei Motorräder prallen auf bremsendes Auto

Das wünschen sich viele Balver angesichts von Lärm und Unfällen, Motoraddfahrer demonstrieren dagegen: Am Lenscheid zwischen Rönkhausen und der Kreisgrenze dürfen Biker an Wochenenden und Feiertagen nicht fahren.

Balve-Garbeck. Unfall in Verbotsdebatte: Um das Überholmanöver eines Kradfahrers zu entschärfen, bremst ein Autofahrer scharf ab, zwei Bikes krachen ins Heck.

Ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Motorradfahrern in Garbeck. Am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr will ein bisher unbekannter Biker auf dem Leveringhauser Weg in Richtung Heidermühle. In einer Kurve überholt der Motorradfahrer einen Radler sehr dicht. Um die brenzlige Situation zu entschärfen, die er selbst geschaffen hat, gibt der Biker dem Fahrer des entgegenkommenden Autos ein Handzeichen, er möge abbremsen – offenbar, um das Fahrrad selbst besser überholen zu können. Der Autofahrer (26) aus Neuenrade bremst denn auch stark ab, um eine unfallträchtige Situation zu vermeiden.

Mit diesem abrupten Bremsmanöver rechnen indes zwei weitere Motorradfahrer hinter dem Auto aus Neuenrade überhaupt nicht: Beide Motorräder krachen dem Wagen ins Heck. Einer der beiden jungen Biker, ein 21-Jähriger aus Hemer, wird kurz darauf im eintreffenden Rettungswagen vorsorglich untersucht, sein Nebenmann (23) aus Balve übersteht den Unfall offenbar ohne Blessuren. Das Motorrad des Hemeraners muss abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach dem auslösenden Überholer als Unfallflüchtigem.

Der Vorfall dürfte den ohnehin laufenden Debatten über Lärm und Unfallgefahren durch Motorradfahrer in Balve neue Nahrung geben. Zuletzt war auch zwischen den beiden Bürgermeisterkandidaten Hubertus Mhling (CDU) und Lorenz Schnad (UWG) über Fahrverbote diskutiert worden, wie es sie andernorts bereits gibt. Dagegen haben Motorradfahrer am vergangenen Wochenende in Balve und Neuenrade demonstriert, weil sie Fahrverbote für unverhältnismäßig halten.

Bestellen Sie hier unseren Balve-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.