Bordsteine abgesenkt Barrierefreiheit: Bauarbeiten an der Walramstraße in Menden

Menden. An der Einmündung Walramstraße / Brückstraße in Menden beginnen bald Bauarbeiten. Dort werden Bordsteine abgesenkt für mehr Barrierefreiheit.

An vielen Stellen im Stadtgebiet ist das Überqueren von Fahrbahnen für Fußgängerinnen und Fußgänger inzwischen barrierefrei. Als nächstes wird der Bereich Walramstraße / Brückstraße an der Reihe sein.

So werden ab Dienstag, 8. August, an der Einmündung der Brückstraße in die Walramstraße die Bordsteine auf Straßenniveau abgesenkt und mit sogenannten taktilen Elementen versehen. Durch diese geriffelten Bordsteine können sich Menschen, die auf einen Blindenstock angewiesen sind, besser zurechtfinden. Die Absenkung sorgt für ein stolperfreies Betreten der Fahrbahn, was auch für Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen eine Erleichterung darstellt.

Bauarbeiten an der Walramstraße werden voraussichtlich bis 25. August dauern

Die Bauarbeiten in diesem Bereich werden voraussichtlich bis zum 25. August dauern, heißt es aus der Mendener Stadtverwaltung. Da die Arbeiten überwiegend auf dem Gehsteig stattfinden, kann der Verkehr stadtauswärts an dieser Stelle weiterrollen. Für Verkehrsteilnehmer, die Richtung Innenstadt fahren, wird eine Umleitung eingerichtet. Auch Fußgänger müssen sich auf Einschränkungen einstellen, können den Bereich jedoch weiter passieren.

