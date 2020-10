Bauarbeiten: Wann öffnet der Rossmann-Markt in Lendringsen?

Menden. Seit Beginn der Bauarbeiten Anfang des Jahres gibt es von Rossmann keine Angaben, wann die neue Filiale in Lendringsen eröffnen wird.

Wann wird die neue Rossmann-Filiale, die in Lendringsen hinter dem Lidl-Markt gebaut wird, eröffnet? Ist der Bau schon auf der Zielgeraden?

Anfang dieses Jahres hatten die Bauarbeiten auf dem Gelände begonnen. Geplant sind dort eine neue Filiale der Drogerie-Kette sowie ein Backshop mit Selbstbedienungscafé.

Keine detaillierten Angaben

Bereits kurz nach Beginn der Bauarbeiten hatte die Unternehmenszentrale auf Westfalenpost-Nachfrage keine detaillierten Angaben zu dem Projekt machen wollen – weder zur Größe des neuen Marktes noch zum Zeitplan.

Auch im Sommer, als Gerüchte über eine Schließung des Standortes an der Hauptstraße in Menden die Runde machten, wollte sich Rossmann hierzu nicht äußern und ebenfalls nichts zu einem möglichen Eröffnungstermin in Lendringsen sagen. Man wolle sich Mitte September näher äußern, hieß es damals aus der Unternehmenszentrale.

Nun, Anfang Oktober, verschiebt die Unternehmenskommunikation des Drogeriemarkt-Riesen weitere Informationen zum wiederholten Male in die Zukunft. Dieses Mal heißt es, dass man sich „in vier Wochen“ näher äußern könne.

Zumindest der Vermieter der Filiale in Menden weiß von Schließungsabsichten für das Geschäft an der Hauptstraße nichts. Der Mietvertrag, so hieß es auf WP-Nachfrage, bestehe nach wie vor unverändert fort, es gebe keine Kündigung: „Hier läuft alles unverändert weiter.“