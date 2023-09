Bauarbeiten Westwall Menden: Papenhausenstraße wieder frei

Menden. Arbeiten am Westwall schreiten voran. Das Baufeld wird auf die andere Straßenseite verlegt. Was das für Papenhausenstraße und Neumarkt bedeutet.

An der Straße Westwall in Menden werden derzeit die Fahrbahnübergänge im Bereich der Kreuzung Neumarkt/Papenhausenstraße barrierefrei umgebaut. Jetzt sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass das Baufeld die Straßenseite wechseln wird. So wird ab heute die Zufahrt vom Westwall in die Papenhausenstraße wieder geöffnet. Die Straße Neumarkt muss dann halbseitig gesperrt werden.

Baustelle wechselt Straßenseite: Zufahrt zum Neumarkt nur über Turmstraße möglich

Für Autofahrer bedeutet das, dass eine Zufahrt in den Neumarkt während dieser Baumaßnahme nur über die Turmstraße möglich ist. Ein Abbiegen vom Neumarkt in den Westwall bleibt weiterhin möglich.

In dem Bereich werden die Bordsteine auf Straßenniveau abgesenkt und es werden sogenannte taktile Elemente eingebaut. So können künftig Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind, aber auch Menschen mit einer Sehbehinderung die Straße einfacher überqueren. In diesem Bereich war es im vergangenen Jahr zu einem tödlichen Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin starb.

