Bauernmarkt lockt mit regionalen Produkten nach Fröndenberg

Fröndenberg. Regional und gesund einkaufen, dazu beste Unterhaltung und viele Infos: Das ist der Bauernmarkt in Fröndenberg.

Zum 22. Mal jährt sich am 1. Oktober der Fröndenberger Bauernmarkt an der Kulturschmiede und auf dem Markt. Auch dieses Jahr beteiligt sich Fröndenberg wieder mit seinem viel beachteten Bauernmarkt am „Tag der Regionen 2023“.

Der Tag der Regionen ist ein alljährliches Projekt, dass bereits seit 1999 Akteure des regionalen Wirtschaftskreislaufes aufruft, sich verstärkt nach außen hin zu präsentieren. Dabei sollen rund um das Erntedankfest die Stärken unserer Regionen sichtbar werden. Hunderte von Projekten, Veranstaltungen, Märkten und anderen Events in Deutschland zeigen wer alles einen Beitrag leistet, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu erhalten. Durch die Aktionen soll den Menschen vermittelt werden, dass regionales, soziales und umweltbewusstes Wirtschaften beziehungsweise Handeln Spaß machen kann. Gleichzeitig wird erkennbar, wie nachhaltig es ist, mit bewussten (Kauf-) Entscheidungen die Region zu unterstützen.

Der Bauernmarkt in Fröndenberg ist eine von über 1.000 bundesweiten Veranstaltungen, auf denen sich für eine Nahversorgung mit regionalen Produkten stark gemacht wird. Warum also nicht durch die Unterstützung regionaler Produzenten die Umwelt schonen und die heimatliche Region stärken?

30 Teilnehmer sind dabei

Gut 30 Teilnehmer aus Fröndenberg und der näheren Umgebung werden ihre Produkte und Waren auf dem Bauernmarkt anbieten. So finden sich auf der Liste landwirtschaftliche Erzeuger von Honig, Fisch und Geflügel bis hin zu Produkten aus Schafsfellen. Der Fischhof Baumüller aus Wickede mit seinem vielfältigen Angebot, Hausmacher-Wurst vom Heidehof und frische Landhähnchen aus Ardey werden ebenfalls vertreten sein.

Doch nicht nur die Landwirtschaft ist auf dem Fröndenberger Bauernmarkt vertreten. Der lokale Bäcker Jens Klein mit seinem Warensortiment und Privatbrauer Klaus Heinrich zeigen an ihren Ständen, was alles aus landwirtschaftlichen Produkten hergestellt werden kann.

Ebenfalls angemeldet, zeigen Gärtnereien und Floristen schönes und nützliches für den heimischen Garten und das traute Heim. Bereichert wird dieses Angebot noch durch Anbieter von Stauden und Blumenzwiebeln, damit auch im nächsten Jahr der heimische Garten in voller Blütenpracht strahlen kann. Damit sich beim Gärtnern im heimischen Garten die Schwielen an den Händen in Grenzen halten, zeigt die Firma Agravis Technik motorisierte Gartengeräte, die für kleine und große Maschinenfreunde interessant sein werden.

Dass die Landschaft sensibel auf äußere Einflüsse reagiert und gepflegt werden muss, erfährt der Besucher an dem Info- und Mitmachständen der Umweltgruppe Nabu. Ergänzt wird das Angebot zu Fragen des Naturschutzes durch Info-Stände zum Thema Energiegewinnung.

Internationale Köstlichkeiten

Um in lockerer Atmosphäre ein persönliches und nettes Kennenlernen mit den Flüchtlingen zu ermöglichen, lädt der Patenkreis der Flüchtlinge zu internationalen Köstlichkeiten an seinen Stand ein. Auch weitere Vereine binden sich in den Trubel zum Bauernmarkt ein. Tauben werden in diesem Jahr von dem Rassegeflügelzuchtverein ausgestellt und können in ihrer Farbenpracht bestaunt werden. Die Kleiderkammer wird in der Kulturschmiede „Bestes“ aus zweiter Hand anbieten.

Während der Förderverein des Kettenschmiedemuseums die Getränkeausgabe in der Kulturschmiede sicherstellt wird der Bürgerschützenverein die Versorgung der Besucher mit heißen Bratwürstchen übernehmen. Parallel plant der Werbering rund um den Marktplatz ein tolles Programm mit Moderator Hans Kuhn:11.30 Uhr Tanz der Zumba Kids 12.30 Uhr Tanz der Hip Hop Gruppe 14.30 Uhr Auftritt Awo Kindergarten mit zwei Liedern und Instrumenten.

Auch hier ist für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es werden interessante Stände mit unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen zu finden sein. Erstmals nimmt der ADFC Unna teil und präsentiert einige Lastenfahrräder. Die Stadtbücherei wird von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein und ihren beliebten Bücherflohmarkt anbieten.

Start mit Erntedankgottesdienst

Beginnen wird der Bauernmarkt um 10.30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst im Freien an der Kulturschmiede. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Bauernmarkt dann mit einigen Grußworten offiziell eröffnet.

