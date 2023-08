Baum bestellen: Babywald-Aktion startet in Menden neu durch

Zuletzt findet 2019 ein Pflanzfest für den Babywald in der Waldemei in Menden statt.

Menden. Im Frühjahr 2024 findet der nächste Pflanztag für den Mendener Babywald statt. Familien können bei der Stadt einen Baum bestellen. So geht’s.

Nachdem es 2021 bis 2023 coronabedingt keine Neupflanzungen im städtischen Babywald gegeben hat, hat Mendens Stadtförster Dirk Basse gemeinsam mit der Stabsstelle Digitalisierung das Projekt jetzt neu aufgerollt.

Der Mendener Babywald ist eine Initiative der Stadt Menden und befindet sich im Stadtwald in der Waldemei, in der Nähe des Bürgerbads Leitmecke. Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunden der Familie haben die Möglichkeit, dort einem Kind einen Baum zu widmen. An einem gemeinsamen Pflanztag werden die Bäume eingepflanzt. Der Baum kann mit einem gravierten Schild versehen werden. So ist der Babywald eine wunderschöne Möglichkeit, Kinder in der Stadt Menden zu begrüßen.

So geht’s Bei der Bestellung der Bäume kann zwischen Winterlinde, Traubeneiche und Vogelkirsche gewählt werden. Nach der Bestellung unter www.menden.de/babywald wird per E-Mail ein Gutschein zugeschickt, der selber personalisiert und ausgedruckt werden kann. Rechtzeitig vor dem Pflanzfest erhalten Familien eine persönliche Einladung per E-Mail mit genauem Standort. Nach der Pflanzungen gehen die Babywaldbäume in das Eigentum der Stadt Menden über. Sie werden nach den waldbaulichen Grundsätzen der Stadt gepflegt, erklärt die Stadt auf ihrer Homepage.

Der Baum schafft dabei eine bleibende Erinnerung an die Geburt des Kindes und setzt zugleich ein Zeichen für den Umweltschutz. Die WP hat in der Vergangenheit die Babywald-Aktion begleitet, mitorganisiert und über die Pflanzfeste berichtet. Ab diesem Jahr liegt das Pflanzfest ausschließlich in der Hand der Stadt, die WP wird die Aktion aber weiterhin begleiten.

Im Frühjahr 2024 werden Bäume gemeinsam auf dem Babywald-Grundstück gepflanzt

Bäume für die Babywald-Pflanzaktion 2024 können über das städtische Serviceportal online bestellt und bezahlt werden. Die Kostenbeteiligung beträgt 25 Euro und beinhaltet den Baum, ein graviertes Schild, einen Stützpfahl sowie eine Schutzhülle. Am Pflanztag im Frühjahr 2024 werden die Bäume gemeinsam auf dem städtischen Babywald-Grundstück an den vorgesehenen Standorten gepflanzt. An den Pfahl kann dann ein Schild angebracht werden, auf dem der Name sowie das Geburtsdatum des Kindes eingraviert sind.

Bäume können für alle Kinder mit Geburtsdatum 1. Januar 2020 und jünger gepflanzt werden. Die Anzahl der Bäume für die Pflanzaktion 2024 ist auf 100 begrenzt. So lange noch Bäume zur Verfügung stehen, ist die Bestellung bis Februar 2024 möglich. Bürgermeister Dr. Roland Schröder über das Projekt: „Ich freue mich, dass der Babywald im Jahr 2024 wieder zum Leben erweckt wird und wir gemeinsam ein Zeichen für die Zukunft und für den Schutz unserer Umwelt setzen. Den Wald können wir unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen.“

Sämtliche Informationen sowie das Bestellformular finden sich unter der Internetadresse www.menden.de/babywald

