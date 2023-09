Bayrisches Picknick: Weißbier und Leberkäs an der Hönne

Menden. Die große „Gaudi“ geht in Bayern erst im Oktober los. In Menden aber gibt’s jetzt schon bayrisches Flair – bei sommerlichen Temperaturen.

Am 16. September startet in München das traditionelle Oktoberfest. Die Großveranstaltung dauert bis zum 3. Oktober und lockt jedes Jahr mehrere Hunderttausend Besucher an. Weißbier und Leberkäs gab es am vergangenen Samstag allerdings auch in der Mendener Innenstadt. Zusammen mit dem Salsa veranstaltet das Stadtmarketing das Bayerische Picknick auf dem Platz vor dem Alten Rathaus. Ein Getränkestand sorgte bei sommerlichen Temperaturen für die nötige Abkühlung. Dazu wurden typisch bayerische Leberkäsbrötchen angeboten. Zwischen 10 und 16 Uhr konnte man bei stimmungsvoller Live-Musik Weizenbier und Brezeln genießen.

Lederhosen und Trachten

Die bayerischen Köstlichkeiten wurden beim besten Wetter verzehrt. Auch die kleinen Besucher konnten sich auf dem großen Kirchplatz vergnügen. Für die Kinder, aber auch für Erwachsene wurden verschiedene Spiele angeboten. Bei Hau den Lukas konnte man die Muskeln spielen lassen. Beim Hufeisenwerfen und Nägelkloppen musste man Zielgenauigkeit beweisen. Und beim Bierglasschieben war Feingefühl gefragt.

+++ Hintergrund: Oktoberfest-Stimmung mitten in Menden +++

Obwohl am Wochenende heiße Temperaturen bis zu 30 Grad herrschten, fanden sich einige Besucher auf dem Platz vor dem Alten Rathaus zusammen. Vor der Mendener Bücherei wurde ein kleines Bierzelt aufgebaut, unter dem eine ältere Gruppe älterer Besucher gegen Mittag zur Live-Musik schaukelte. Vereinzelt trugen die Gäste auch Lederhosen und traditionelle bayerische Trachten, wie man es sonst nur von den „Wies´n“ kennt. Der Musiker unterhielt die Menschenmenge mit verschiedenen Schlagerliedern. Dabei interagierte er mit dem Publikum und ging auf ihre Liedwünsche ein.

Die Besucher des Bayerischen Picknicks genossen den warmen Samstagnachmittag in vollen Zügen; die Stimmung war ausgelassen, was gewiss nicht nur am Weißbier lag. Um das Fest auch gut in Erinnerung zu behalten, stand auf dem Platz auch eine Fotowand. Davor konnte jeder, der wollte, ein Erinnerungsfoto mit der Dekokuh Bruni schießen. Auch das Salsa selbst war gut besucht. Die Menschen saßen unter strahlend blauem Himmel und genossen die vermutlich letzten Sonnenstrahlen des Sommers. Allerdings suchten die Menschen eher den Schatten, um der drückenden Hitze zu entgehen.

Wetter zu gut?

Salsa-Inhaber Jozeh Ramazani war zufrieden über einen gelungenen Tag. „Der Tag war sehr schön, obwohl die Temperaturen hoch waren. Vielleicht war es etwas zu heiß, aber dennoch waren viele Besucher da“, freut sich der Lokalbesitzer über hohe Besucherzahlen. „Die Gäste hatten Spaß und es gab keine Beschwerden.“ Gegen Mittag erfreuten sich die Besucher über das leckere Essen auf dem Fest. Auch viele Passanten schlenderten durch die Mendener Fußgängerzone und blieben gelegentlich stehen, um der Musik zu lauschen.

Das bayerische Picknick ist in Menden mittlerweile zur Tradition geworden. Bereits zum vierten Mal findet die Veranstaltung in der Hönnestadt statt. „Wir richten das Picknick schon zum vierten oder fünften Mal aus. Das hat sich mittlerweile etabliert. Das Ganze wurde vom Stadtmarketing ins Leben gerufen. Die veranstalten das“, erklärt Jozeh Ramazani.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden