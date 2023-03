Bei Edeka und Lidl: Geldbörsen aus Einkaufskorb gestohlen

Menden. Gleich zwei Frauen wird die Geldbörse in Supermärkten in Menden und Lendringsen aus ihrem Einkaufskorb gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu zwei Taschendiebstählen kam es in Menden: Am Samstag zwischen 11 und 11.15 Uhr wurde einer Frau bei Lidl in Lendringsen ihr Portemonnaie gestohlen, was sie an der Kasse bemerkte. Sie hatte ihr Portemonnaie zuvor in den Einkaufskorb gelegt.

Die Geldbörse wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Papierkorb wieder aufgefunden, so die Polizei. Bargeld und EC-Karte fehlen. Die sonstigen Dokumente sind wieder da.

Einer anderen Frau wurde das Portemonnaie gestohlen, als sie am Freitag zwischen 8.20 und 9.15 Uhr bei Edeka in Menden einkaufen war. Auch ihr Portemonnaie befand sich zuvor in ihrem Einkaufskorb.

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter 02373-9099-3211.

