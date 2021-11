Bei Mendener Stadtwerken: E-Mobilität lockt Besuchermassen

Oliver Reich (rechts) und Werner Winkens zeigen in Menden einen autonom fahrenden Bus beim E-Mobilitäts-Tag der Stadtwerke am Sonntag, 31. Oktober 2021.

Menden. 2000 Besucherinnen und Besucher begrüßen die Stadtwerke Menden zum „E-Mobilitätstag“ am Sonntag auf ihrem Areal am Papenbusch. Was sie erlebten.

2000 Besucherinnen und Besucher haben die Stadtwerke Menden zum „E-Mobilitätstag“ am Sonntag auf ihrem Gelände am Papenbusch begrüßen können. Vom unerwarteten Besuchererfolg bei überwiegend sonnigem Wetter zeigten sich nicht nur Stadtwerke-Chef Bernd Reichelt und sein Team angetan: „Auch die Aussteller kommen hier voll auf ihre Kosten“, berichtet Pressesprecher Josef Guthoff.

Autonomer Sechssitzer fährt als „Waldstadt-Büssken“ im Iserlohner Liniendienst

Zahlreiche Gäste kamen stilecht auf E-Bikes angeradelt. Sie konnten ihre teuren Räder, die auch bei Dieben begehrt sind, nach der Corona-Kontrolle am Eingang vom ADFC gratis codieren lassen. Neben einem Lastenfahrrad als rollender Werkstatt setzten die die E-Autos Glanzlichter. Die Autohäuser Rosier und Bichmann ließen viele Interessenten probefahren – Bichmann stellte mit dem „E-Rocks“ einen Opel vor, der erst noch offiziell am Markt präsentiert werden soll. Oliver Reich und Werner Winkens von der MVG ließen das selbstfahrende über den Platz rollen: Seit Wochen versieht dieser autonome Sechssitzer in Iserlohn auf virtuellen, GPS-gelenkten Schienen seinen Liniendienst.

Große Nachfrage nach Förderungen für E-Autos und Ladeboxen am Haus

Regelrecht belagert war der Info-Bus, in dem die Stadtwerke über E-Autos, Wallboxen und die damit verbundenen Förderungen informierten. Der Stand der „Smart City“ entführte Besucher in virtuelle Realitäten und stellte zugleich vor, wie Menden digitaler werden soll. Für Kinder hielt die „Arche Noah“ zu Halloween den Grusel-Schminkstand und eine Roboter-Bastelstation bereit. Am „Ey-Chef“- Foodtruck gab’s Gegrilltes dazu.

