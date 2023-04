Bekommt Menden grüne Tonnen als Ersatz für Container?

Menden. Volle Grünmüllcontainer sind ein Ärgernis, dem die Julis mit grünen Tonnen begegnen wollen. Über einen Antrag berät Mendens Politik am Mittwoch.

Wenn der Ausschuss für Umwelt und Klima am heutigen Mittwoch (17 Uhr, Ratssaal) zusammenkommt, dann wird es auch um das Thema Energie gehen – konkret um die Wärmeleitplanung. Hinter diesem Wort versteckt sich eine simple Frage, wie in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen könnte.

Ebenfalls auf der Agenda: die Entsorgung von Grünabfällen. Schon 2021 haben die Jungen Liberalen MK (Julis) einen Antrag gestellt, grüne Tonnen einzuführen. So seien die Grünmüllcontainer entbehrlich. Die Stadtverwaltung schlägt dem Umweltausschuss allerdings vor, den Antrag abzulehnen. Der Zweckverband für Abfallentsorgung halte eine Aufgabe der Containerstandorte nicht für sinnvoll. Ein anderer Teil des Antrags ist dagegen bereits umgesetzt: die Einführung der blauen Papiertonne als zusätzliches Angebot. Das geschah unabhängig vom Antrag der Julis.

