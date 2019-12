Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benannt nach komischer Figur

Bereits 1982 wurde die Katastrophen Kultur e.V. gegründet. Schnell fand der Verein im darauf folgenden Jahr unter dem Hallenbad eigene Räume. Benannt wurde das Theater nach Scaramouche, einer komischen Figur des italienischen Volkstheaters.

In diesem Jahr musste die traditionelle Weihnachtsinszenierung ausfallen. Weiter geht es am 26. Januar um 15 Uhr mit Lydias Tischtheater. Sie präsentiert zwei Wintergeschichten für die ganze Familie.

Bereits am 17. Januar tritt KK-Mitglied Wolfgang Weist mit seinem Programm „Lügenlandlieder“ in der „Galerie“ an der Hauptstraße 17 auf.