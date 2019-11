„Benefizturnier hat Eisborn stark gemacht“

Eisborn.Ein halbes Jahr lang haben Eisborns Vereine das Benefiz-Turnier für die schwerst kranke Franziska Michael vorbereitet. Im August lief alles so, wie es laufen sollte: Selbst Petrus, dem der Volksmund die Zuständigkeit fürs Wetter zuschreibt, zeigte sich spendabel. Er gönnte der Wohltätigkeitsveranstaltung mit Sport und Musik einen postkartenblauen Himmel und angenehmste Sommertemperaturen. Das Turnier an der Mailinde brachte die erhofften Spenden-Gelder. 12.000 Euro kamen zusammen. Doch was ist davon geblieben?

Das Dorf

Alle Beteiligten des Benefiz-Turniers, in der Mitte im Rollstuhl Franzisa Michael, links neben ihr Bruder Jonathan Foto: Alexander Lück / WP

Pia Spiekermann gehört, wie Tanja Danne (41) von der Kfd in Eisborn, zum engsten Kreis der Organisatorinnen der Veranstaltung. Die 49-Jährige verwaltet zugleich das Spenden-Konto. Sie sagt im Rückblick: „Das Benefiz-Turnier hat uns zusammengeschweißt. Das hat das Dorf stark gemacht.“

Die Helfer

Nicht nur das Dorf: Bereitwillig machten auch heimische Unternehmer mit, Jedowski und Grote, Getränke Voigt und „Bim’s Catering“ aus Eisborn.

Schließlich kamen Hilfsangebote aus dem ganzen Hönnetal. Pia Spiekermann: „Alle Eisborner waren dabei, und obendrein der SV Oesbern, der Kindergarten Hüingsen und der Kindergarten Eisborn.“

Überdies gab es Hilfe vom DRK in Menden, und die Gruppe Schmerzfrei rockte bereitwillig.

Das war aber längst nicht alles. Die Beteiligung an der Veranstaltung ging über die ohnehin schon hohe Hilfsbereitschaft der Hönnetaler hinaus. „Auch Normalbürger waren dabei“, weiß Pia Spiekermann, „das hat den Zauber der Veranstaltung ausgemacht.“

Tanja Danne, Franziska Michael und Jörg Schauhoff (von links) werben fürs Benefizturnier. Schauhoff hatte Rares für Bares. Foto: WP

Der Veranstaltungstag selbst – es war Samstag, 24. August – bleibt in Eisborn und Umgegend als ein Höhepunkt in der Dorf-Geschichte in Erinnerung. Pia Spiekermann: „Ich habe nicht ein grimmiges Gesicht gesehen. Alle haben gelacht.“ Sie geht sogar noch weiter: „Es lag ein Knistern in der Luft.“

Es ist Pia Spiekermann anzumerken, wie erleichtert sie war, als sie merkte, dass die Veranstaltung lief. Franziskas Mutter Julia Michael gesteht im Rückblick: „Die Organisation war eine Berg- und Talfahrt.“ Immerhin hatte die Veranstaltung ein Dreivierteljahr Vorlauf.

Die Familie

Familie Michael freute sich über den Erfolg des Benefiz-Turniers nicht nur wegen der Spenden-Erlöse, sondern auch wegen der großen Anteilnahme an Franziskas Schicksal. „Wir haben Franziska nie versteckt“, sagt Julia Michael, „sie hat die Menschen berührt, und das macht mich stolz.“

Würde sie noch einmal eine so große Veranstaltung ins Leben rufen? Julia Michael ist hin- und hergerissen. Denn sie und ihre Freundinnen wissen: „Das war einmalig. Das ist nicht wiederholbar.“