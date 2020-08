Bernd Stelter singt 1980 in Menden im CDU-Wahlkampf

Gerhardt Schmidt, stolzer Besitzer der ersten beiden LPs von Bernd Stelter. Beide entstanden in den Jahren nach Stelters Wahlkampfauftritten in Menden.

Menden. Gerhardt Schmidt aus Menden gewinnt Bernd Stelter vor 40 Jahren für CDU-Wahlkampftournee. Im Einsatz für Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß.

Wenn Bernd Stelter Donnerstag Abend unter dem Zeltdach in Menden die Bühne betritt, ist es fast genau 40 Jahre her, dass er zum ersten Mal in Menden spielte. Seinerzeit mit politischem Auftrag. Verantwortlich dafür war unter anderem Gerhardt Schmidt.

Sommer 1980, ein Volksfest in einem Dortmunder Park. Unter den Besuchern ist auch Gerhardt Schmidt. Aber der Mendener sucht nicht nur Unterhaltung an diesem Tag. Als Pressesprecher des damaligen CDU-Landesverbandes Westfalen-Lippe ist er mit dem Wahlkampf für die Bundestagswahl im Oktober beschäftigt, bei der Franz Josef Strauß (CSU) Bundeskanzler Helmut Schmidt herausfordern will. Und in der Partei hat man die Nase voll von all den politisch links orientierten Liedermachern, die die Union verächtlich machen, wo sie nur können. Also möchte man im Wahlkampf selber eine Stimme zu Gehör bringen, eine musikalische wohlgemerkt.

Auf einer Bühne bei diesem Dortmunder Volksfest entdeckt Gerhardt Schmidt einen jungen Mann, 19 Jahre alt damals. Er singt selbst geschriebene Lieder zur Akustikgitarre. Gerhardt Schmidt ist sofort überzeugt und möchte Bernd Stelter – der im benachbarten Unna geboren und aufgewachsen ist, wie sich dann herausstellt – für eine Wahlkampftournee verpflichten. Ihn zu überzeugen, fällt letztlich nicht schwer. Als Honorar einigt man sich auf 150 D-Mark pro Auftritt.

„Sonnenschein“ organisiert Auftritte

Von Ende August bis Ende September absolviert Bernd Stelter nahezu täglich Auftritte -- nur er und seine Gitarre -- mitten in Fußgängerzonen der Region, etwa vor und nach Wahlkampfreden der Partei. Vom Ruhrgebiet über das Sauerland bis Ostwestfalen und das Münsterland. Gleich dreimal ist Stelter in Menden zu Gast, zum ersten Mal am 30. August 1980, spielt und singt am Brunnen zwischen Altem Rathaus und Vincenzkirche. Organisator der damaligen Auftritte ist die Bewegung „Sonnenschein", eine Jugendorganisation in der CDU.

Frühphase seiner Karriere Bernd Stelter, so erzählt Gerhard Schmidt, behandele diese Frühphase seiner Karriere heute ein bisschen stiefmütterlich, kehre sie fast unter den Tisch. Vielleicht ja deshalb, weil der Künstler damals nicht nur Unterstützung, sondern auch Gegenwind für seine politische Positionierung bekam.

Neben Gerhardt Schmidt, der später als Journalist unter anderem in Bonn arbeitete und mittlerweile mit einer Kommunikations- und Werbeagentur längst wieder in Menden heimisch ist, gehören dazu auch Notker Honé, ebenfalls aus Menden stammend und nun in Bonn zuhause, oder Hans-Josef Vogel aus Werl, mittlerweile Regierungspräsident des Regierungsbezirks Arnsberg. Honé ebenso wie Michael Sagurna aus Soest, ein weiteres „Sonnenschein"-Mitglied, der dann mit dem damaligen CDU-Landesverbandschef Kurt Biedenkopf zusammen nach der Wende nach Sachsen ging, schrieben später auch immer wieder Texte für Bernd Stelter. „Zu allen habe ich heute noch gute freundschaftliche Kontakte", erzählt Gerhardt Schmidt.

Keine plumpe Propaganda

Plumpe Parteipropaganda hat der junge Musiker nicht geschrieben. In einem damaligen Schreiben von Gerhardt Schmidt lässt sich Stelter zitieren, Mitglied dieser oder einer anderen Partei sei er nicht. „Aber Politik interessiert mich schon." Und mit dem damaligen Mainstream linker Liedermacher könne er nicht so viel anfangen, veralbert sie auch in einem Song. Vor allem lässt er aber auch schon den Humor und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, durchblicken.

Was ihn auch 40 Jahre später noch auf den Bühnen des rheinischen Karnevals und anderswo so populär macht. Zu seinem Einsatz für Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß etwa schrieb Stelter: „Er trinkt Bier, genau wie ich. Aber ich glaube, ich trinke mehr als er und seinen Bauchumfang hol ich spielend ein." Vielleicht sollten aber auch nicht alle Kölner wissen, dass Stelter in seinem Frühwerk sein „Westfalenlied" veröffentlicht hat, in dem er von einer Trennung dieses Landesteils vom Rheinland träumt. Der ganz große Durchbruch gelang dem Musiker aus Unna dann aber bekanntlich einige Kilometer weiter westlich.

Wenn Bernd Stelter in Menden auftritt, was er regelmäßig tut, ist auch Gerhardt Schmidt gerne dabei und sagt Hallo beim alten Bekannten. Heute Abend hat er aber leider keine Zeit.

Bei einer Feier in Gerhardt Schmidts Garten im Wahlkampf 1980 spielte Bernd Stelter auch. An diesem Tag war auch Franz Georg dabei, der Sohn von Franz Josef Strauß. Der bayerische CSU-Politiker selbst hat seine singende Wahlkampfunterstützung nie live gesehen.

Also kann Bernd Stelter ja auch nicht die Schuld daran tragen, dass Strauß und die Union schließlich die Bundestagswahl gegen die SPD mit Helmut Schmidt verloren. Oder? Gerhardt Schmidt lacht laut auf: „Nein, daran waren die vielen linken Liedermacher schuld."

