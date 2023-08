Besitzerwechsel Sinn-Geschäftshaus Menden: So geht’s weiter

Menden. Das Sinn-Geschäftshaus in Menden hat, wie berichtet, seit Kurzem einen neuen Besitzer. So soll es an der Hauptstraße nun weitergehen.

Das Hagener Modeunternehmen Sinn hat seinen Mietvertrag mit dem neuen Besitzer der Immobilie an der Hauptstraße 57 in Menden für weitere 15 Jahre verlängert.

Der für die Expansion zuständige Sinn-Geschäftsführer Thomas Wanke freut sich über den Erhalt des Standortes. „In den nächsten Jahren werden wir gemeinsam mit dem Vermieter in diesen Standort investieren und dieses Modehaus zeitgemäßer und für unsere Kunden attraktiver gestalten“, kündigt er an. Auch zukünftig werde den Kunden in Menden auf 1390 Quadratmeter, verteilt über drei Etagen, ein Markenmix geboten, der für zeitlose und stilvolle Mode stehe. Die neue Geschäftsleiterin des Mendener Sinn-Hauses, Brigitte Ruf, freut sich, zusammen mit ihrem Team weiterhin die Kundinnen und Kunden in Sachen Mode betreuen zu dürfen.

Wie die WP Mitte Juli berichtete, gehört das Sinn-Geschäftshaus an der Hauptstraße nun einer Investoren-Gesellschaft.Gewerbemakler Brockhoff, der den Verkauf organisiert hatte, kündigte damals bereits an, dass das Modehaus dem Standort als Mieter des Objektes langfristig erhalten bleibe.

37 Sinn-Filialen an 34 Standorten

Sinn mit Sitz in Hagen ist ein deutsches Modeeinzelhandelsunternehmen im mittleren bis gehobenen Preissegment mit insgesamt 37 Bekleidungshäusern an 34 Standorten. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die Sinn GmbH nach eigenen Angaben mit rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.

