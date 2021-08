Besuch im Rathaus Menden ist wieder ohne Termin möglich

Einlasskontrolle im Rathaus in Menden im Sommer vergangenen Jahres. Ab 24. August ist der Zugang wieder ohne Termin möglich.

Menden. Der Zugang zum Mendener Rathaus ist ab 24. August grundsätzlich wieder ohne Termin möglich. Es gibt aber einige Ausnahmen zu beachten.

Der Zugang zum Rathaus in Menden wird ab Dienstag, 24. August, wieder grundsätzlich terminfrei möglich sein.

Ausnahme bilden stark frequentierte Bereiche wie das Bürgerbüro, das Standesamt, die Grundsicherung, die Bereiche Unterhaltsvorschuss, Wohngeld und Integration. Hier benötigen Bürger nach wie vor einen Termin, um Begegnungsverkehre zu vermeiden und den Zufluss zu steuern. Alle anderen Bereiche der Stadtverwaltung Menden können auch ohne Termin aufgesucht werden.

Stadtverwaltung rät vor einem Besuch zu telefonischer Nachfrage

Um sicherzugehen, dass der entsprechende Ansprechpartner auch wirklich anwesend ist, rät die Stadtverwaltung trotzdem weiterhin dazu, vorher nachzufragen und einen Termin zu vereinbaren. Eine Terminvereinbarung mit den entsprechenden Fachabteilungen ist aber auch direkt im Rathaus vor Ort möglich. +++ Rathaus Menden: Sicherheitsdienst kontrolliert den Eingang +++

Direkter Zugang ins Rathaus über Tiefgarage wieder möglich

Mit der Öffnung des Rathauses wird auch der direkte Zugang über die Tiefgarage wieder möglich sein. Auch die Nutzung der Fahrstühle des Rathauses für einen barrierefreien Zugang ins Rathaus oder in die Stadt aus der Tiefgarage heraus ist so wieder möglich. Wer aus der Tiefgarage in die Stadt gehen möchte, ohne ein Anliegen im Rathaus zu haben, kann dies selbstverständlich ohne Anmeldung im Foyer tun

