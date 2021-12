Blick durch das Fenster Besucher erwünscht: Krippenlandschaft in Menden-Lürbke

Lürbke. Ulrich Ostermann inszeniert in der Advents- und Weihnachtszeit die Lürbker Dorfgeschichte und das Geschehen rund um Jesu Geburt.

Seit 24 Jahren inszeniert Ulrich Ostermann inzwischen in der Advents- und Weihnachtszeit eine Krippenlandschaf hinter seinem Garagenfenster in Menden-Lürbke am Eilinger Kamp 26. Angefangen hat alles zum Weihnachtsfest im Jahre 1997 – mit einer Krippe und einem beleuchteten Tannenbaum hinter dem Krippenfenster.

Zunächst baute Ulrich Ostermann bis 2007 eine Alpenländische Landschaft und in den Jahren 2008 und 2009 eine Orientalische Krippenlandschaft hinter seinem großen Garagenfenster auf. Im Jahre 2010, also genau vor elf Jahren, begann er dann mit dem Bau der Lürbker Heimatkrippe. „Wenn wir in unseren Dörfern in die Vergangenheit zurückblicken wollen, fehlen uns oft die Zeugnisse. Darum habe ich mich damals entschlossen, die Lürbker Dorfgeschichte als Modellbaulandschaft mit Häusern und Begebenheiten im Maßstab 1:20 zu zeigen, wie es einmal war“, beschreibt Ulrich Ostermann seine Motivation.

Strom in der Lürbke erst ab 1928

Die Dorflandschaft zeigt mit den Modellbau-Gebäuden und sonstigen Darstellungen das Leben der Menschen und die Geschichte des Dorfes von der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1152 bis Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. „So sehen wir noch keine Strom- und Telefonleitungen, das Wasser wird noch aus Brunnen geschöpft und die Arbeit auf den Wiesen und Feldern wird noch durch Unterstützung von Pferdekraft geleistet“, erklärt der Krippenbauer. Strom gibt es in Lürbke erst seit 1928, die Wasserleitungen kamen erst 1958 und die komplette Ablösung der Pferde durch Traktoren geschah Anfang der 1960er Jahre.

Vor der Schmiede – Schmied beschlägt ein Pferd mit einem neu geschmiedeten Hufeisen. Foto: Ulrich Ostermann

Im Detail ist natürlich die Geschichte rund um Jesu Geburt dargestellt – der Geburtsort ist in die Lürbker Ortschaft verlegt, der Krippenstall steht inzwischen der Häuser bzw. Fachwerkbauten aus Lürbke und Lendringsen. „Da ein Bauerndorf wie Lürbke nicht alle unterstützenden Handwerker im Dorf zur Verfügung hatte, wurden von mir einige Häuser, ohne die das Leben auf den Höfen nicht funktionierte, aus Lendringsen mit in die Dorflandschaft integriert, wie die Schmiede und die Getreidemühle aus Lendringsen“, sagt Ulrich Ostermann über seine Krippenlandschaft.

Es sei sehr schade, findet Ostermann, dass die Corona-Schutzbestimmungen auch Krippenbesuche und Führungen immer noch für Besucher einschränken. So könnten viele neue Darstellungen in der Dorflandschaft, welche nach 2019 erstellt wurden, wie Bieberlauf und Rümmeläuper (Badetümpel der Lürbker der vergangenen Jahrhunderte) von Besuchern im mittleren und hinteren Bereich der Krippenlandschaft nicht so gut wahrgenommen werden. Darunter fallen auch die Einschulungskinder auf der alten Dorfschultreppe und die Darstellung vom 1. Lürbker Schützenfestzelt aus dem Jahre 1948 sowie die Brücke über den Bieberbach mit Angler und Wanderer.

Herbergssuche am Gasthof „Zum Waldschlösschen“. Foto: Ulrich Ostermann

Neue Planungen für 2022

Um allen Krippenfreunden aus Nah- und Fern das Erlebnis mit vielen Darstellungen der „Lürbker Heimatkrippe 2020/21 trotz Coronazeit zu ermöglichen, hat Ulrich Ostermann auch in diesem Jahr eine Sonderseite auf der Homepage der Krippe eingerichtet. Über 180 aktuelle Krippenbilder und zahlreiche Geschichten aus seiner Familie, der Ortschaft Lürbke und Menden finden Interessierte unter:

www.luerbker-heimatkrippe.de Rubrik: „Bilder und Infos 2021“. „Lassen Sie sich von der Lürbker Heimatkrippe und den Darstellungen der Geschehnisse um Christi Geburt in der Advents- und Weihnachtszeit begeistern“, lädt Ulrich Ostermann zur Besichtigung ein.

Mit einem Aufruf wendet er sich an alle Besucher des Krippenfensters in den kommenden Wochen: „Bitte halten Sie sich an das Hygienekonzept – Einwegzugang, Abstand halten und Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn es eng wird.“ Ulrich Ostermann hofft und wünscht sich natürlich für Weihnachten 2022 die Normalität zurück mit Besuchereinlass und Gruppenführungen.

Ja, und für das nächste Jahr sind auch noch neue Darstellungen in Planung – wie beispielsweise der letzte Lendringser von Pferden gezogene Leichenwagen als Modellbau Darstellung, unterwegs zum Lendringser Friedhof zur Beisetzung mit Trauernden.

