Besucher pilgern in Scharen zum Bauernmarkt Fröndenberg

Fröndenberg. Der Bauernmarkt in Fröndenberg lockte am Sonntag wieder in den Himmelmannpark. Warum zwei Anbieterinnen bereits seit zwölf Jahren dabei sind.

Regional, facettenreich, stark und mit vielen Angeboten präsentierte sich der 22. Fröndenberger Bauermarkt am Sonntag. Aber nicht allein deshalb zog er Menschenmengen an.

Besser hätte das Herbstfest im Himmelmannpark nicht laufen können, bei strahlendem Sonnenschein pilgerten die Besucherinnen und Besucher in Scharen auf das Veranstaltungsgelände. Mehr als 30 Anbieterinnen und Anbieter präsentierten und verkauften dort regionale Produkte, meist selbst hergestellt.

Bettina Frieling und Silke Hebgen seit zwölf Jahren stets beim Bauernmarkt dabei

Bettina Frieling mit ihren Holzarbeiten und Silke Hebgen von den „Seifenschwestern“ aus Fröndenberg mit selbst gemachten Seifen auf Naturbasis sind zwei von ihnen und bereits seit zwölf Jahren dabei. Sie freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf die Veranstaltung unter der Rubrik „Tag der Regionen“. Meist stehen die beiden Anbieterinnen mit ihren Ständen nebeneinander. Sie geraten ins Schwärmen, wenn es um den Bauernmarkt geht. „Die Regionalität und die Gemütlichkeit auf diesem Gelände sind ganz besonders“, findet Silke Hebgen und Bettina Frieling ergänzt: „Es macht richtig Spaß, weil man sich hier kennt und auch unter der Kundschaft immer wieder auf Bekannte trifft.“

An 30 Ständen gab es beim Bauernmarkt in Fröndenberg allerhand zu bestaunen und zu kaufen. Foto: Susanne Springer

Bei Petra Gurski, gleich nebenan, gibt es passend zur Jahreszeit herbstliche Blumendekoration, immer wieder bleiben Besucher stehen, staunen und gucken, was alles angeboten wird. Rund herum duftet es nach Leckereien wie Bratwürstchen vom Grill des Bürgerschützenvereins oder internationale Köstlichkeiten, die der Patenschaftskreis feil bietet.

Schönes und Nützliches, Unterhaltung und jede Menge Informationen aus der Region

Der Bauernmarkt bot seinen Gästen nicht nur Essen und Trinken von Anbietern im Einzugsgebiet Fröndenbergs, Schönes und Nützliches zum Mitnehmen und jede Menge Unterhaltung – auch an informativen Ständen mangelte es nicht. So beantwortete beispielsweise der Nabu (Naturschutzbund) gerne Fragen rund um den Naturschutz und die Energiegewinnung. Das Konzept bewies sich wieder einmal als erfolgreich und passend zum Motto „Tag der Regionen“. Der Bauernmarkt jährt sich bereits zum 22. Mal.

Gut besucht war gleich zu Beginn der Eröffnungsgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Daniel Schwarzmann und Pfarrerin Runa Ahl, zu Gast war auch Pastor Joseph aus der Partnergemeinde in Tansania Foto: Susanne Springer

Passend zum Erntedankwochenende, das Christen zum Anlass nehmen, Gott zu danken für die Gaben der Natur, eröffneten Pfarrer Daniel Schwarzmann und seine Kollegin Runa Ahl das Fest im Himmelmannpark mit einem Gottesdienst. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Posaunenchor Fröndenberg unter musikalischer Leitung von Gregorio Mangano.

Pastor Joseph aus Tansania ruft zu Dankbarkeit auf

Für einen der Gottesdienst-Teilnehmer war eine Veranstaltung wie der Bauernmarkt jedoch nicht selbstverständlich. Pastor Joseph aus der Partnergemeinde Asania Front in Tansania stattet in diesen Tagen Fröndenberg einen zweiwöchigen Besuch ab. In seinem Land sterben immer noch Kinder an Hunger, deshalb rief auch er zur Dankbarkeit auf für all das, was auf dem Bauernmarkt präsentiert werden konnte. Ein Fest wie dieses sei in vielen Regionen der Welt aufgrund von Krieg und Elend nicht möglich, so der Geistliche.

Dass der Bauermarkt dankbar angenommen wird, steht indes außer Frage, denn das zeigte die Zahl derer, die am Sonntag das Fest bereits kurz nach der Eröffnung besuchten. Monika Schröer als stellvertretende Bürgermeisterin betonte in ihrer Begrüßungsansprache, wie wertvoll regionale Aktionen wie diese seien, um die Stärke der Region zu zeigen und dankte wiederum allen, die zur Realisierung des 22. Bauernmarktes beigetragen haben.

Für Bettina Frieling und Silke Hebgen steht auf jeden Fall fest, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sein werden, wenn es heißt, Fröndenberg nach außen hin stark zu präsentieren.

Der Tag der Regionen ist ein alljährliches Projekt, das bereits seit 1999 Akteure des regionalen Wirtschaftskreislaufes aufruft, sich verstärkt nach außen hin zu präsentieren

