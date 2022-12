„Bethlehem im Biebertal“ bricht den Besucherrekord

Hervorragend besucht: das Open-Air-Krippenspiel „Bethlehem im Biebertal“ der Evangelischen Kirchengemeinde an Heiligabend in Lendringsen. Hier die Begrüßung durch Pfarrer Björn Corzilius.

Lendringsen. Besonderer Live-Auftritt: Beim Open-Air-Krippenspiel „Bethlehem im Biebertal“ an Heiligabend gibt es viel mehr Besucher als Sitzplätze.

„Bethlehem im Biebertal“ – unter diesem Motto stand ein Gottesdienst mit lebendigem Krippenspiel am Heiligabend unter freiem Himmel im Freizeitzentrum in Lendringsen. Die Konzertmuschel des Parks diente dabei als „Stall von Bethlehem“ sowie als Raum für Altar und Kanzel. Organisiert wurde die Veranstaltung von Pfarrer Björn Corzilius in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Presbyteriums und weiteren Helfern.

Katechumenen und Konfirmanden als Maria, Josef und das Jesuskind

Die jungen Schauspieler zeigten sich in Lendringsen stilecht geschminkt und verkleidet. Foto: Andreas Dunker / WP

In die Rollen von Maria, Josef und Jesuskind sowie Engel, Hirten und weiteren biblischen Figuren schlüpften Katechumenen und Konfirmanden, die dazu mit Kostümen im historischen Look verkleidet waren. Zudem hatte man auch eine entsprechende Kulisse wie den Thron von König Herodes oder ein Zelt für die drei Waisen als Sternen-Beobachter aufgebaut.

Mit so viel Besuch nicht gerechnet

Feuerkörbe mit brennenden Holzscheiten verbreiteten einen wohlige Wärme. Allerdings sorgten auch das schöne Wetter mit den frühlingshaften Temperaturen dafür, dass die schätzungsweise rund 400 Gottesdienst-Besucher nicht frieren mussten. Offenbar hatten die Veranstalter mit einem solchen Andrang an Gläubigen nicht gerechnet, denn die eigens aufgestellten Sitzbänke reichten für das große Publikum nicht aus, sodass etliche Gäste nur Stehplätze einnehmen konnten.

Weihnachtliche Veranstaltung wird allmählich zur Tradition

Musikalisch begleitet wurde die christliche Zeremonie durch eine Spielerin am elektronischen Klavier. Bereits im Vorjahr hatte es zwei ähnliche Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde Lendringsen im Biebertal gegeben.

