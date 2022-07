Betrunkener Mendener fährt mit Pkw gegen geparktes Auto

Menden. Bei einem Unfall nachts in Menden ist ein 42-Jähriger mit seinem Pkw auf ein geparktes Auto geprallt. Darum ist er erstmal den Führerschein los.

Bei einem Unfall auf der Kaiserstraße in Menden in der Nacht zu Sonntag (24. Juli) prallte ein 42-Jähriger mit seinem Pkw auf einen geparkten Kleintransporter. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er stand unter Alkohol, wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte.

Gegen 3.15 Uhr war der Mendener mit seinem Audi auf der Kaiserstraße in der Mendener Innenstadt in Richtung Gartenstraße unterwegs. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, prallte er in Höhe der Kaiserstraße 27 mit seinem Wagen gegen das Heck eines Kleintransporters, der links an der Straße parkte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw-Fahrer erlitt Schürfwunden.

Polizei untersagt 42-jährigem Mendener die Weiterfahrt

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Pkw-Fahrer alkoholisiert war. Auf der Polizeiwache Menden wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein musste der 42-Jährige abgeben.

