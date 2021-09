Ulrich L. Bettermann zu Gast bei Ungarns Außenminister Péter Szijjártó (rechts Mitte): Der Mendener Unternehmer kündigte damals ein 60-Millionen-Invest für das OBO-Werk in Bugyi in den nächsten zwei Jahren an. Auch die Holding wolle er nach Ungarn verlagern, wenn die Politik nicht wirtschaftsfreundlicher werde.