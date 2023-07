Bettina Lugk (SPD) für „Ernährungswende“ im Sauerland

Menden. Die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk setzt sich für Modellprojekte zum Thema gesunde Ernährung ein.

Die Bundesregierung will das Thema gesunde Ernährung von Berlin aus in jeden Winkel Deutschlands bringen. Geht es nach der heimischen SPD-Bundestagsabgeordneter Bettina Lugk, dann auch nach Menden.

Mit dem Modellregionenwettbewerb „Ernährungswende in der Region“ setze die Bundesregierung „neue Impulse für eine gesunde und nachhaltige Ernährung vor Ort“, so die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk. Städte, Gemeinden und Landkreise, aber auch gesellschaftliche Initiativen sowie privatwirtschaftliche Organisationen wie Restaurants, Hotels oder Caterer könnten sich nun bewerben. Ziel ist es demnach, regionale, saisonale und ökologisch erzeugte Lebensmittel zu stärken und über ein ausgewogenes Speisenangebot einen Beitrag zur Gesunderhaltung der Menschen zu leisten. Dafür stellen die Ampelfraktionen bis zu 12 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung.

Wettbewerb hat begonnen

„Wir brauchen einen stärkeren Fokus auf gesunde Ernährung. Die geförderten Projekte sollen Vorbildcharakter haben, auf andere Regionen übertragbar sein und im Dialog mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen entwickelt werden. Ich hoffe, dass sich viele aus unserer Region bewerben, denn wir haben gerade hier im Sauerland viele Projekte, die an direkt an unsere Landwirtschaft anknüpfen“, so Bettina Lugk.

Der Wettbewerb hat ein zweistufiges Verfahren: Im ersten Schritt sollen Bewerber Projektskizzen einreichen. Im zweiten Schritt werden die besten Projekte ausgewählt; diese können einen Förderantrag stellen. Der Einsendeschluss für die Projektskizzen ist Montag, 4. September, 12 Uhr.

Weitere Infos: www.ernaehrungswende-in-der-region.de

