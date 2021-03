Bieberberg: Öl in Topf entzündet sich – Feuerwehreinsatz

Öl entzündet sich in einem Topf, dadurch kommt es am Bieberberg zu einem Feuerwehr-Einsatz.

Menden. Nachdem sich Öl in einem Topf entzündet hat, muss die Feuerwehr zum Bieberberg in Lendringsen ausrücken.

Zu einem Zimmerbrand am Bieberberg wurde die Feuerwehr Menden mit den Einheiten der hauptamtlichen Wache und den Löschgruppen Lendringsen am Samstag gerufen. Dort hatte sich Öl in einem Topf entzündet.

Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr und die Nachbarn und begaben sich umgehend ins Freie. Die Feuerwehr deckte den Topf mit einem Deckel ab. Das Feuer erlosch aufgrund von Sauerstoffmangel sofort. Die Einsatzkräfte konnten anschließend die Wohnung durch Belüftung rauchfrei machen und die Wohnung dann an die Eigentümer übergeben.

Das richtige Vorgehen bei einem Fettbrand

Wie wichtig das richtige Vorgehen bei einem Fettbrand ist, hat sich hier einmal mehr gezeigt. Durch das Abdecken des Topfes konnte der Brand erfolgreich gelöscht und der Schaden möglichst klein gehalten werden. Die Feuerwehr weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Fettbrand niemals mit Wasser gelöscht werden darf.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte für circa eine Stunde. Der Bieberberg war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.