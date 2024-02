Dr. Peter Prange, hier bei einer Lesung im Bad Berleburger Capitol, kommt am 15. Februar nach Menden.

Veranstaltung Bildungsforum in Menden mit Peter Prange

Menden Für die Veranstaltung am 15. Februar im Gymnasium an der Hönne in Menden können sich Interessierte kostenfrei anmelden.

Das Bildungsforum im Gymnasium an der Hönne geht in eine neue Runde. Zu Gast ist

am Donnerstag, 15. Februar, um 18 Uhr der Bestseller-Autor und promovierte Philosoph Dr. Peter Prange. Er wird sich damit befassen, wie wichtig Werte in dieser Zeit sind.

Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Suche nach Werten! — Was verbindet uns?“ Europa wird als Wertegemeinschaft bezeichnet. Aber wo kommen unsere Werte eigentlich her? Gelten sie für alle Menschen, an jedem Ort und zu jeder Zeit? Wie können wir mit Wertekonflikten umgehen? Über diese Fragen denken die Gäste gemeinsam mit Dr. Peter Prange nach und diskutieren darüber.

Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter bifos@gymnasium-hoenne.de.

