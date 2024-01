Bösperde: Christbaum mit echten Kerzen geht in Flammen auf

Am Dienstagabend geht ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen in Flammen auf. Die Feuerwehr rückt zum Einsatz an die Mühlenbergstraße in Bösperde aus.

Bösperde Ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen fängt Feuer in einem Einfamilienhaus an der Mühlenbergstraße in Bösperde.

Glück im Unglück hat am Dienstagabend ein Ehepaar in Bösperde. Zum Fernsehabend zünden die beiden die echten Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum an. Die Folge: Der Baum geht in Flammen auf, wie Feuerwehr-Sprecher Stefan Deitel auf Nachfrage der Westfalenpost berichtet.

Das Gerippe des in Flammen aufgegangenen Weihnachtsbaums. Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr Menden

Die Folge: Der Rauch sei durch das relativ offen gestaltete Erdgeschoss des Einfamilienhauses, das sich an der Mühlenbergstraße befindet, gezogen. Das Ehepaar habe noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr das Haus verlassen können, den beiden gehe es offenbar gut. „Zur Sicherheit werden die beiden aber noch im RTW untersucht“, erläutert Stefan Deitel.

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend schnell vor Ort. Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr Menden

Der Ruß setzt sich in Putz und Tapete fest. Das ist gesundheitsschädlich und muss saniert werden. Stefan Deitel, Feuerwehr-Sprecher

Da die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte der brennende Weihnachtsbaum schnell gelöscht werden. Dabei seien die Einsatzkräfte auch so behutsam vorgegangen, dass möglichst keine Schäden durch das Löschwasser entstehen, erklärt Stefan Deitel. Schaden indes hat der beim Brand entstandene Ruß angerichtet, weiß der Feuerwehr-Sprecher: „Das Problem ist die Verrußung im kompletten Erdgeschoss.“ Hier müsse in der Regel eine Brandschadensanierung folgen: „Der Ruß setzt sich in Putz und Tapete fest. Das ist gesundheitsschädlich und muss saniert werden.“ Den Ruß abzuwischen, sei meist nicht möglich beziehungsweise reiche nicht.

Durchlüften des Hauses

Nach dem Löschen des Feuers stand für die Einsatzkräfte der Mendener Feuerwehr noch das Durchlüften auf dem Plan, bevor der Einsatz beendet werden konnte.

