Bösperderin kann Diebstahl ihres E-Bikes knapp verhindern

Menden/Bösperde. Diebstahlswelle in Menden: Von verhinderten Fahrradieben, einem Langfinger in der Sparkasse – und einem Täter-Video im Supermarkt.

Eine E-Bike-Fahrerin hat am Mittwochabend an der Heidestraße zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die Frau kam laut dem Polizeibericht gegen 22 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause und sicherte es im Garten an einem Balkongeländer. Als sie kurz darauf wieder zur Haustür heraus kam, sah sie gerade noch, wie zwei Männer mit ihrem Fahrrad abschoben. Als die Unbekannten die Frau erblickten, lehnten sie das E-Bike an einen Gartenzaun und flüchteten. Sie hatten die Stäbe aus einem Zaun entfernt, um auf das Gelände zu kommen, und dann ein Stahlseil an dem Fahrrad durchtrennt. Die Frau alarmierte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Tatverdächtigen sind beide schlank und etwa 1,65 bzw. 1,70 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet.

Angerempelt: Seniorin mutmaßlich in der Sparkassen-Hauptstelle bestohlen

Polizei braucht Hinweise In allen drei aktuellen Fällen bittet die Mendener Polizei um Hinweise möglicher Zeugen. Diese können telefonisch unter der Mendener Rufnummer 02373/ 90 99 0 oder direkt auf der Polizeiwache an der Kolpingstraße abgegeben werden.

Einer 77-jährigen Mendenerin wurde am Dienstagmorgen die Geldbörse gestohlen. Gegen 9.20 Uhr holte sie Kontoauszüge in der Sparkassen-Hauptstelle an der Papenhausenstraße. Die Seniorin packte dort ihre Geldbörse in eine Tragetasche, die sie sich über die Schulter hängte. Sie kann sich noch daran erinnern, dass sie in der Bank angerempelt wurde. Erst im nächsten Supermarkt um die Ecke stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche steckte.

Öffentlichkeitsfahndung mit Video nach Ladendieb

Die Polizei fahndet zudem nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Er versuchte Ende Juni in einem Lebensmittelmarkt in Menden Waren im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Dabei wurde er gefilmt. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den Tatverdächtigen zu ermitteln, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe eines Fotos angeordnet. Dieses findet sich auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/menden-ladendiebstahl.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen ? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

