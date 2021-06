Am Samstag, 19. Juni 2021, bricht in einer Lagerhalle der Paul Müller GmbH ein Brand aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Feuerwehr Brand in Lagerhalle: Balver Feuerwehr in Garbeck im Einsatz

Garbeck. Die Balver Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot nach Garbeck ausgerückt. Dort brennt eine Lagerhalle auf dem Gelände der Paul Müller GmbH.

In einer Lagerhalle der Paul Müller GmbH ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Balver Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Garbeck schrillen die Sirenen. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagmittag ein Feuer in einer Lagerhalle der Paul Müller GmbH ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit mit einer Drehleiter vor Ort und versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Derzeit sind die Löschgruppen Beckum, Garbeck, Balve und Langenholthausen im Einsatz.

Wir berichten weiter.

