Brandstiftung vor Pizzeria in Menden - Polizei ermittelt

Menden. Vor dem Eingang einer Pizzeria in Menden haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Feuer vor dem Eingang einer Pizzeria an der Unnaer Straße in Menden gelegt. Der Inhaber stellte am Morgen Brandbeschädigungen im Eingangsbereich fest. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. +++ Menden: Polizei sucht nach Mann, der mit Gullydeckel wirft +++

Das Feuer erlosch laut Polizei offenkundig selbstständig, bevor es auf weitere Gebäudeteile überspringen konnte. Durch den Brand wurden Teile der Eingangstür sowie der Treppenstufen beschädigt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen vierstelligen Betrag. +++ Bezahlte Partnerschaft: Verwirrung bei Polizei und Feuerwehr +++

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373-9099-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden