Briefwahl in Menden im Trend: Schon fast 8000 Briefwähler

Menden. Die Anzahl der Briefwähler in Menden für die Kommunalwahl am 13. September steigt täglich rasant an. Das muss bei der Briefwahl beachtet werden.

Die Zahl der Briefwähler steigt auch in Menden. Das Wahlbüro um Sylvia Bastek verzeichnet täglich mehr Anträge. Anfang der Woche waren es schon 7000 Briefwähler. „6100 Briefwahlunterlagen haben wir bereits ausgestellt. Etwa 900 müssen noch bearbeitet werden“, erklärte Bastek. Am Donnerstag betrug die Zahl dann schon fast 8000, sagte Pressesprecher Johannes Ehrlich.

Und das werden nicht alle sein, denn Interessenten haben noch eine Woche Zeit, sich für die Stimmabgabe per Brief anzumelden. Genauer gesagt ist die Frist der 11. September. Bis dann muss der Antrag am Rathaus eingegangen sein. Bis zur Frist können also noch einige Briefwähler hinzukommen. Ein neuer Rekord in Menden ist aber jetzt schon aufgestellt worden.

Im Vergleich zur letzten Kommunalwahl ein deutlicher Anstieg

„Zum Vergleich: Bei der letzten Kommunalwahl hatten wir 5600 Briefwähler. Das ist schon ein deutlicher Anstieg“, sagt Silvia Bastek. Wahlberechtigt waren da etwas über 45.000 Mendener und Mendenerinnen. Gehäuft haben sich auch die Nachfragen zur Wahl per Brief. „Wir erhalten viele Anfragen, auch im Bezug auf die Corona-Pandemie. Viele wollen nicht ins Wahllokal kommen“, betont die Wahlamtsleiterin.

Wer dennoch vor Ort, aber eben nicht am Wahlsonntag seine Stimme abgeben möchte, der kann dafür das Briefwahllokal im Bürgersaal aufsuchen.

Antragsformular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung

Die Briefwahl muss dafür jedoch auch über das Antragsformular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder online beantragt worden sein. Im Briefwahllokal gelten außerdem Hygiene und Abstandsregeln. „Die Wahl per Brief muss spätestens am Wahlsonntag um 16 Uhr eingegangen sein“, erklärt Sylvia Bastek. Bis dahin werde der Briefkasten regelmäßig geprüft. Alles, was danach ankommt, kann nicht mehr gewertet werden.

Öffnungszeiten des Briefwahllokals: montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr, samstags geschlossen.