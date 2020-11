Brigitte Enzinger malt Grußkarten für Mendener Benefizaktion

Menden. Malen für den guten Zweck: Brigitte Enzinger verschenkt gemalte Weihnachtsgrußkarten gegen eine kleine Spende. Das Geld fließt an Mendener in Not.

Brigitte Enzinger startet ihre Spendenaktion zugunsten von „ Mendener in Not “. Seit vielen Jahren schon verschenkt sie gemalte Weihnachtsgrußkarten gegen eine kleine Spende, die unverschuldet in Not geratenen Mendener zugute kommen soll.

„Besonders in diesem Jahr liegt mir die Aktion sehr am Herzen, da in den letzten Jahren mit den Spenden aus meiner Aktion ein wenig Not gelindert werden konnte“, freut sich die Künstlerin. Zur Unterstützung ihrer Aktion konnte sie – wie in den Vorjahren – die Lahrfeld Apotheke in Menden, die Metzgerei Hillebrand in Lendringsen und Menden sowie Birgits Blumeneck in Lendringsen gewinnen.

„Auch in diesem Jahr erhält jeder Spender eine von mir gemalte Weihnachtsgrußkarte als Geschenk“, sagt Brigitte Enzinger. In den Vorjahren sind jeweils etliche hundert Euro zusammengekommen, die der Benefizaktion zugute kamen.

