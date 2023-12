Bürgerbus Menden will auch die nächste Million schaffen

Menden Eine Million Kilometer ist der Bürgerbus schon durch Menden gefahren. Ehrenamtliche Fahrer helfen Jung und Alt. Der Verein sucht neue.

„Guten Morgen! Na, wo soll‘s denn heute hingehen?“ Mit der freundlichen Begrüßung jedes Fahrgastes im Mendener Bürgerbus fangen die Unterschiede zum herkömmlichen Linienverkehr auch schon an. Der Mendener Bürgerbusfahrer Dirk Spieckermann hat für nahezu jeden Zu- und Aussteiger ein persönliches Wort parat. „Die Menschen erzählen hier auf den Fahrten oft persönliche Dinge“, berichtet er. „Man lernt sich kennen über die Jahre. Als Fahrer weißt du schon, dass an der nächsten Haltestelle gleich die ältere Dame warten müsste, die mittwochs immer zum Arzt muss.“

Beständiger Fahrermangel ist das Hauptproblem für den Bürgerbus

An diesem Freitagmorgen ist indes auch Annegret Dettmers, Geschäftsführerin des Bürgerbus-Vereins, mit an Bord. Denn die WP will eine Reportage über den Verein schreiben. Über seine Fahrten auf die Platte Heide, nach Bösperde ins Lahrfeld und zum Krankenhaus. Über das rege Vereinsleben. Und über das Hauptproblem: den beständigen Fahrermangel.

„Kleiner“ Linienverkehr neben der großen MVG läuft reibungslos

Mit diesen Aufrufen taucht der Bürgerbusverein am häufigsten in der Zeitung auf. Der „kleine“ Linienverkehr, den sie hier für die MVG abwickeln, läuft dagegen ungestört und reibungslos. Es sei denn, der Mercedes Sprinter muss mal in die Werkstatt. Dann fallen die Fahrten aus, und auch das muss in die Zeitung.

„Ich fahre gerne, sehe unterwegs viel und tue damit auch noch etwas Gutes“: Dirk Spieckermann, seit 2009 dabei, steuert den Bürgerbus auch an diesem Morgen sicher durch Menden. Foto: Thomas Hagemann / Westfalenpost

Das Leben als Bürgerbusfahrer wird nie langweilig

46 Jahre lang war Dirk Spieckermann bei der heimischen Sparkasse, jetzt ist er seit einem Jahr im Ruhestand. Für den Bürgerbusverein fährt er schon lange, seit Ende 2009. Schon 14 Jahre ist er somit auf Mendens Straßen unterwegs ist, um Menschen an ihre Ziele zu bringen. „Als ich noch berufstätig war, konnte ich naturgemäß nur samstags fahren“, erzählt er. Damals habe er etwas neben dem Beruf gebraucht. Heute fährt er häufiger für den gemeinützigen Verein. Welche Touren die Fahrerinnen und Fahrer wann übernehmen, bestimmen sie selbst.

Ich fahre gerne, sehe unterwegs viel und tue damit auch noch etwas Gutes. Dirk Spieckermann, Bürgerbusfahrer seit 2009

Dirk Spieckermann liebt sein Ehrenamt als Chauffeur, das ist ihm anzumerken. „Ich fahre gerne, sehe unterwegs viel und tue damit auch noch etwas Gutes.“ Die Fahrgäste sind überwiegend Schulkinder und ältere Menschen, die auf den Service der Ehrenamtlichen angewiesen sind. So erzählt Gerda Gemander, die an der Berliner Straße gerade unter tätiger Mithilfe von Annegret Dettmers zugestiegen ist, was der Bürgerbus für sie bedeutet. Die resolute ältere Dame macht das in einem Satz klar: „Ich lege meine Arzttermine nach dem Fahrplan.“ Sonst käme sie dort gar nicht hin.

Da sein für Jung und Alt: Schüler und Senioren fahren Bürgerbus

Auch Schülerfahrten absolviert der Bürgerbus: In Menden geht es morgens drei Mal zum Walburgis-Gymnasium und zur Josefschule, nachmittags zwei Mal retour. In Lendringsen bringen sie die Kinder morgens zur Albert-Schweitzer-Grundschule in die „Republik“ Hüingsen. Auch für viele junge Fahrgäste würde es ohne Bürgerbus schwierig, pünktlich zum Unterricht zu kommen. Die Bürgerbus-Touren bilden ein Auffangnetz für viele Menschen, denen der reguläre Nahverkehr nicht wirklich helfen könnte. Das Angebot der Ehrenamtlichen, mitbestimmt von der MVG, wird dringend gebraucht.

Der wohl wichtigste Weg führt zum St.-Vincenz-Krankenhaus

Das, ergänzt Annegret Dettmers, gelte ganz besonders für die Fahrten zum St.-Vincenz-Krankenhaus. Durch den engen Krankenhausweg würde sich ein MVG-Gelenkbus gar nicht zwängen können, vom Wenden auf dem Rondell vorm Klinik-Eingang ganz zu schweigen. Der Bürgerbus absolviert täglich vier Touren, die jeweils zwei bis drei Stunden dauern, die letzte um 16 Uhr. Montags-, mittwochs- und samstagnachmittags bleibt der Bus für Wartung und Reinigung in der Halle. 770 Kilometer legt er pro Woche zurück, und seit der allerersten Tour am 3. November 1997 haben Mendener Bürgerbusfahrer gut eine Million Kilometer zurückgelegt.

Team aus 19 Fahrerinnen und Fahrern sucht Verstärkung

Umso wichtiger wäre es, wenn das aktuelle Team der 19 Fahrerinnen und Fahrer bald Verstärkung bekäme. Was muss man dafür können? „Wer den Sprinter fahren will, muss zwar einiges mitbringen, aber eine Raketenwissenschaft ist das auch nicht“, schmunzelt Dettmers. Man braucht den Pkw-Führerschein, eine Bescheinigung der Tauglichkeit vom arbeitsmedizinischen Dienst und das polizeiliche Führungszeugnis. Dann gibt‘s eine kleine Schulung durch die MVG zum richtigen Verhalten nach Unfall, und schon beginnt die vierteljährige Einarbeitung. „Da fährt man mit und lernt unsere Routen kennen.“

Nikolausgrillen und Straußenfarm: Buntes Vereinsleben

Während Dirk Spieckermann erzählt, fährt er aufmerksam den Großteil unserer 60 Haltestellen auf der heutigen Tour ab. 60 Stopps? „Theoretisch ja, praktisch nein. Es gibt einige Haltepunkte wie am Hederichweg, da hältst du vielleicht fünf Mal im Jahr“, schmunzelt er. Spieckermann ist auch so lange dabei, weil er das Vereinsleben mag. „Wir machen regelmäßig unsere Fahrertreffen, es gibt ein Sommer- und ein Winterfest, das Nikolausgrillen ist wunderbar, es gibt im Sommer Wanderungen und eine große gemeinsame Tour. Da waren wir zuletzt auf einer Straußenfarm“, schmunzelt er, als wir von der Platte Heide kommend wieder auf den Westwall einbiegen.

Interessenten erreichen den Verein unter Rufnummer 0170-2860084

Hinzu kommen Erste-Hilfe- und Sicherheitstrainings. „Und die Frauen im Verein machen einmal im Jahr ihre Wanderung in Winterberg, zu der die Partner gerne mitkomen können“, ergänzt Annegret Dettmers. Die Geschäftsführerin des Bürgerbusvereins ist für Interessentinnen und Interessenten zu erreichen unter der Rufnummer 0170-2860084. Damit der Mendener Bürgerbus noch lange fährt.

