Bürgerhaus Menden: Pläne im Netz - jetzt sind Bürger gefragt

Menden. Die Pläne für den Umbau des Bürgersaals in Menden zu einem Bürgerhaus sind fertig. Ein Power-Point-Vortrag im Internet gibt jetzt Einblick.

Die Pläne für den Umbau des Bürgersaalgebäudes in ein Bürgerhaus in Menden sind fertig, der Förderantrag wurde fristgerecht gestellt. Jetzt geht es an die Feinheiten. Und dafür sind erneut die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Die digitale Bürgerbeteiligung zum Bürgerhaus läuft bis 22. November.

Bereits die Erarbeitung des Nutzungskonzeptes und des Raumprogramms für das Bürgerhaus fand unter intensiver Bürgerbeteiligung statt. Dieser Weg wurde konsequent weitergeführt. Begleitet durch den Arbeitskreis Bürgerhaus, bestehend aus den Vertretern des Bürgerbegehrens, der Politik und der Verwaltung erarbeiteten die Planer die erforderlichen Unterlagen für den Förderantrag.

Erschwerte Bedingungen

Auf Beschluss des Rates konnte so der Förderantrag fristgerecht im September 2020 bei der Bezirksregierung eingereicht werden, trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie.

Bis zum 15. Januar 2021 hat die Stadt Menden nun den Auftrag, die Planunterlagen weiter auszuarbeiten und nachzuqualifizieren. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres wird die Stadt Menden dann erfahren, ob die beantragten Städtebaufördermittel (80 % der förderfähigen Kosten) gewährt werden und mit der Realisierung des Bürgerhauses begonnen werden kann.

Power-Point-Vortrag zum Bürgerhaus

Die Planungen zu diesem bedeutsamen Projekt werden jetzt vorgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings, anders als geplant, digital. Unter www.menden.de/buergerhaus sind die Pläne, Kostenschätzungen, weitere Informationen und ein „Power-Point Vortrag zum aktuellen Planungsstand“ als Video bereitgestellt. Hier wird den Bürgerinnen und Bürgern auf der Grundlage der Planungen des Büros KKW aus Lüdenscheid die Entwurfsplanung für das neue Bürgerhaus vorgestellt.

Über ein Formular können die Bürgerinnen Bürger dann ihre Hinweise oder Anregungen an die Stadtverwaltung senden. Fragen beantwortet Birgit Rindel aus der Abteilung „Planung und Bauordnung“ aber auch per Mail b.rindel@menden.de oder telefonisch unter 02373 903-1614. So werden auch bei diesem Schritt in Richtung Bürgerhaus die Ideen, Wünsche und Anregungen der Mendenerinnen und Mendener berücksichtigt und in die Planungen mit aufgenommen.

