Bürgerinitiative sucht Dialog bei Steinbruch-Erweiterung

Balve. Die Bürgerinitiative BGS Eisborn hat mit dem Steinbruch-Betreiber „Calcit Edelsplitt“ die Erweiterungspläne diskutiert.

Nach Bekanntwerden der Erweiterungspläne des Arnsberger Steinbruch-Betreibers „Calcit Edelsplitt“ sucht nun auch die Bürgerinitiative BGS Eisborn den Dialog mit dem Unternehmen. Dabei hat die Bürgerinitiative auch ihre Vorstellungen vom möglichen Betrieb im Steinbruch präsentiert.

Das Arnsberger Unternehmen „Calcit Edelsplitt“ will sich bekanntlich in den kommenden Jahren erweitern – und das hat Calcit bereits beim Hochsauerlandkreis beantragt. In Arnsberg wird bereits eine Bürgerbeteiligung durchgeführt Die Erweiterung des Steinbruchs entlang der Stadtgrenze zwischen Balve und Menden ruft auch die Eisborner Bürgerinitiative auf den Plan. Vertreter der BGS Eisborn haben sich in der vergangenen Woche in Arnsberg-Holzen umfassend informiert. Zusammen mit Geschäftsführer Johan Dirk Koopmans haben die Eisborner Vertreter ihre Bedenken und Vorstellungen über den künftigen Betrieb des Steinbruchs diskutiert und sich die Erweiterungspläne erklären lassen

Vorgehen erklärt

Es geht um eine Fläche von rund 16 Hektar, die den Abbau in den kommenden 34 Jahren sichern soll. Denn: Das Unternehmen baut bereits seit 1960 in dem bestehenden Steinbruch ab. Die Vorkommen sind aber erschöpft. Der vorhandene Krater wird sich sukzessive mit Wasser füllen und zu einem See werden. Calcit versichert im Gespräch mit der Bürgerinitiative: Bis dahin werde eine Abbaumenge von 750.000 Tonnen pro Jahr keinesfalls überschritten werden.

Für die Asbeck in Menden wurde im Rahmen der Erweiterungsplanungen bereits ein Lärmgutachten beauftragt, in dem eine Erhöhung des Schalldruckes von 39db(A) auf 49db(A) berechnet wurde, wie die BGS Eisborn erklärt. „Die Erschütterungen durch Sprengarbeitensind im Steinbruch Holzen auf eine Schwinggeschwindigkeit von 3,5mm/s limitiert, könnten aber bei Bedarf durch entsprechende Sprengtechnik reduziert werden“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative. Ähnlich gehe Calcit bereits in Gummersbach vor, wo eine maximale Schwinggeschwindigkeit „von 0,5mm/s erlaubt wäre, aber nur 0,1mm/s erreicht werden. Ebenso verhalte es sich mit Staubemissionen, die durch entsprechende Technik nahezu verhindert werden könnten.

Im Rahmen der Diskussion standen für die BGS vor allem Themen wie Lärmbelästigung, Staubbelästigung, Erschütterungen, Naturschutz und Verkehr im Mittelpunkt. Der Steinbruch-Betreiber signalisiert vor allem bei der Lärmbelästigung Entgegenkommen. „Zur merklichen Minderung der Lärmbelästigung wurden gegebenenfalls eine Optimierung der Abbaustrategie, Anpassung von Wällen und für samstags eine reduzierte Steinbruchtätigkeit von 7 bis 17 Uhr, statt von 6 bis 22 Uhr an maximal zehn Samstagen im Jahr zugesichert“, teilt die BGS mit. Sprengungen solle es nur an festen Terminen und mit Ankündigung geben.

Beim Naturschutz wolle das Unternehmen ebenso Anpassungen prüfen. Um den Ransiepen und die Asbecke ganzjährig mit Wasser zu speisen, könnte das abzupumpende Wasser künftig demnach nicht nur der Grübeck, sondern auch dem Ransiepen oder der Asbecke zugeführt werden.

