Bürgerstiftung zeichnet das Heinzelwerk Menden aus

„Wie war zu Köln es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem?“ Das Gedicht von August Kopisch (1836) erzählt von winzigen, fleißigen Helfern. In Menden sind die Helfer deutlich größer und sie heißen auch nicht Heinzelmännchen, sondern Heinzelwerker. Seit zehn Jahren engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich im Heinzelwerk Menden. Sie erledigen kleine handwerkliche Aufgaben für bedürftige oder ältere Menschen – vom Aufbau eines Schrankes über das Auswechseln einer Glühlampe bis zur Reparatur kaputter Möbel oder kleiner Putzarbeiten. Bewusst wollen sie keine Konkurrenz für die örtlichen Handwerker sein.

Die Heinzelwerk-Idee stammt ursprünglich aus Siegen. „Rainer Jentsch und der damalige Bürgermeister Volker Fleige haben unabhängig voneinander einen Beitrag darüber gesehen und wollten das nach Menden holen“, erinnert sich Mendens Bürgerbeauftragte Heike Berkes. Tatsächlich ging die Gruppe 2014 an den Start, im vergangenen Jahr haben die Ehrenamtlichen insgesamt 130 Aufträge erledigt. Das geschieht in der Regel im Verborgenen.

Bürgerstiftung unterstützt das Heinzelwerk

Der Mendener Bürgerstiftung ist das Engagement aber bekannt, sie hat es immer wieder unterstützt. Von der Haftpflichtversicherung für die Aktiven über eine Software für die Auftragsverwaltung bis hin zu Werkzeugkisten reicht die Unterstützung. „Der Vorstand und das Kuratorium der Bürgerstiftung haben entschieden, das Heinzelwerk für die tolle Entwicklung in zehn Jahren mit dem Preis für nachhaltiges, caritatives Engagement 2023 auszuzeichnen“, verkündete der Vorstandsvorsitzenden der Mendener Bürgerstiftung Ulrich Hackl am Mittwoch. Dass es erst jetzt zur Preisübergabe kam, hat einen guten Grund: Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert, mit einem Teil davon wurden Polo-Shirts und Jacken finanziert. Sie machen die Heinzelwerker nicht nur erkennbar, sondern stärken auch den Teamgedanken. Und sie sollten selbstverständlich mit aufs Foto.

„Wir freuen uns natürlich über Verstärkung“, sagt Reiner Schlottmann. Als er in den Vorruhestand ging, engagierte er sich zunächst beim SKFM, wechselte dann aber zum Heinzelwerk. Inzwischen ist er dort Teamleiter. Wer sich näher informieren will, kann sich per E-Mail an heinzelwerk@menden.de wenden. Zudem gibt es Infos auf der neuen Engagement-Plattform der Stadt Menden unter www.menden-engagiert.de.

Auftragserteilung über das Telefon

Das Heinzelwerk-Prinzip ist einfach: Hilfesuchende wenden sich montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter (02373) 903-1541 an die Stadt Menden. Iris Schieferdecker nimmt die Aufträge entgegen und pflegt sie in ein System ein. Die Ehrenamtlichen sehen diese Aufträge und können sich ihrer annehmen. Sie rufen die Auftraggeber an und vereinbaren einen Termin. „Beim ersten Mal kommen wir immer zu zweit“, sagt Hubert Schmidt. Können die Heinzelwerker selbst nicht helfen, so vermitteln sie anderweitige Kontakte. Der Service ist kostenfrei, lediglich Kilometergeld kann anfallen. Alle zwei Wochen ist das Heinzelwerk freitags auch mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten.

