Bummeln und Genießen: Sonntag ist Mendener Laubfest

Menden. Als Ersatz für den Mendener Herbst: Laubfest am Sonntag ab 11 Uhr mit vielen Ständen und verkaufsoffenen Geschäften. Was alles geplant ist.

Passend zum goldenen Herbst: Zum „Mendener Laubfest“ lädt das Stadtmarketing für den kommenden Sonntag, 10. Oktober, in die Innenstadt ein. Anstelle des „Mendener Herbstes“, der pandemiebedingt nicht stattfinden kann, erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr „ein buntes Treiben mit vielen Ausstellern, verschiedensten Leckereien, Unterhaltung und ab 13 Uhr verkaufsoffene Läden“. Das jedenfalls versprechen Melanie Kersting und Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing.

Handgemachter Schmuck, Kerzen, Kindersachen – und viel zu essen

So bunt wie die Blätter soll am Sonntag auch das Angebot sein: Im Rahmen des Mendener Laubfestes soll es vom handgemachtem Schmuck über Kerzen und Seifen bis hin zu Kindersachen alles geben. Hinzu kommen Infoständen – von der Dachbeschichtungen bis zum Thermomix. Und nicht nur Waren werden angeboten: Auf dem Marktplatz vorm alten Rathaus sorgt eine Vielzahl von Essständen wie Flammkuchen, Crêpes, Bratwurst, Antipasti oder auch Aisa Food für die Qual der Wahl. Dabei wird der Marktplatz mit ausreichend Sitzgelegenheiten ausgestattet sein, die zum Verweilen einladen. Begleitet von Musik durch einen DJ vom Rathausbalkon steht einem entspannten Sonntag so nichts mehr im Wege. „Ritter Otto von der Burg Altena wird uns dieses Jahr wieder in Menden besuchen“, freut sich Jenni Gröhlich über den beliebten Gast bei kleinen Gästen. Die dürften auch den Stelzenläufer bewundern, der zwischen 12.30 und 16.30 Uhr unterwegs ist. Es soll ein rundum unterhaltsames Fest für die ganze Familie werden.

Corona-Auflagen: Erneut zwei Euro Eintritt, Kinder unter sechs Jahren frei

„Auch wenn wir bei der Planung immer weniger Auflagen bezüglich Corona zu beachten haben, müssen wir bei dieser Veranstaltung bei den zwei Euro Eintritt bleiben (Kinder unter 6 Jahren sind frei), da uns nur so die Sonntagsöffnung sicher ist“, erklärt Jenni Gröhlich. So gebe es auch bei dieser Veranstaltung einen Eingang, jedoch mit drei Eingangsschleusen, und einen Ausgang. Der Eingang werde wieder auf Höhe von Weltbild liegen, der Ausgang bei Brille 36. Auf dem Gelände muss gemäß neuer Verordnung keine Maske mehr getragen werden.

Eintrittsgeld als Unterstützung und „Rabatt“ für den Lions-Club-Adventskalender

Mit den zwei Euro Eintrittsgeld unterstützt das Stadtmarketing wieder den Lions-Club Menden beim Verkauf seiner Adventskalender mit vielen attraktiven Gewinnen. Die Erlöse gehen, wie jedes Jahr, an den Hilfe-Verein „Mendener in Not“, der unverschuldet in Not geratene Mendener unterstützt. Der Lions Club wird in der Nähe der Telekom zu finden sein.

Das Stadtmarketing unterstützt die Aktion, indem jeder zahlende Besucher für sein Eintrittsgeld im Gegenzug eine Wertmarke in Höhe des Eintritts erhält, die dann beim Lions Club als Rabattmarke für den Kalander einsetzen kann. Die Marke gilt nur an diesem Tag und nicht für andere Vorverkaufsstellen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Am Sonntag können Besucher in der Tiefgarage von 11 bis 19 Uhr ihre Fahrzeuge parken. Die Einfahrt erreicht man über den Westwall.

