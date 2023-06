Carin Sommer (in Gelb und in Rosa) schließt ihren Hairline-Salon an der Brückstraße 5. Auch für ihre langjährigste Mitarbeiterin Dagmar Topp (an der Registrierkasse made in DDR) geht es im künftigen Geschäft von Enza Meisterjahr-Maggiore (am Waschtisch) weiter.