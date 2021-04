Das Gut Rödinghausen soll direkt an den Geh- und Radweg angebunden werden, so die Vorstellung der CDU Ortsunion Lendringsen

Politik CDU fordert Geh- und Radweg entlang der Hönne in Lendringsen

Lendringsen. Vom Gut Rödinghausen bis zum Paschesiepen soll ein neuer Rad- und Gehweg entlang der Hönne führen. Das beantragt die CDU Lendringsen.

Die CDU-Ortsunion Lendringsen beantragt eine Erweiterung des Naherholungsgebietes entlang der Hönne vom Gut Rödinghausen bis zum Paschesiepen als „Grüner Weg“ für Lendringsen. Dafür soll die Stadt prüfen, wie ein Rad- und Gehweg entlang der Hönne ermöglicht werden kann und welche Fördermittel, ähnlich dem Projekt „Menden - Grüner Weg“, in Frage kommen könnten.

Hönne ist die Lebensader auch für viele Bürgerinnen und Bürger in Lendringsen

Vorsitzender Wolfgang Exler begründet den Antrag damit, dass die Hönne die Lebensader für viele Bürgerinnen und Bürger auch im Ortsteil Lendringsen sei. Durch den neuen Geh-und Radweg am Überschwemmungsgebiet „Hengerfeld“ sei bereits eine Mobilitätsverbesserung durch die Stadt Menden erreicht worden. Dort bestehe aber weiteres Potenzial, einen direkt an der Hönne schon als Sackgasse geschaffenen Weg am Walzweg weiter fortzuführen.

Die CDU Ortsunion beantragt für Lendringsen einen Geh- und Radweg entlang der Hönne. Foto: Diana Leboch

In die südliche Richtung könne der Weg direkt bis zum Industriemuseum Gut Rödinghausen fortgeführt werden und nach Norden entlang der Hönne hinter dem Walzweg, dem Sportplatz Lendringsen und dem Firmengelände der Fa. NCB Lohmann bis zum bestehenden Weg vor der Hönnebrücke angebunden werden. Wolfgang Exler führt weiter aus: „Hiermit würde Lendringsen für viele erholungsuchende Menschen eine Attraktivitätssteigerung erhalten und auch das Gut Rödinghausen würde an dem historischen Park direkt mit einem Rad- und Gehweg angebunden werden.“

Bereich als „Weg des Wassers“ einbeziehen

Weiterhin sollte nach Vorschlag der Ortsunion auch mit den Stadtwerken Menden Kontakt aufgenommen werden, um diesen Bereich als „Weg des Wassers“ mit einzubeziehen.

