Foto: Michael May

Der Hallen- und Bürokomplex der ehemaligen Firma Kottmann in Dröschede soll der Standort für ein Impfzentrum sein. Aber wann wird es eröffnet?

Brief an Landrat

Brief an Landrat CDU Menden fragt: Wann startet Impfzentrum Iserlohn?

Menden. Wann soll ein Impfzentrum in Iserlohn eröffnet werden? Und wo sollen Mendener zunächst geimpft werden? Das fragt die CDU Menden Landrat Voge.

Die CDU-Ratsfraktion Menden hat sich wegen der Berichterstattung über die Impfzentren im Märkischen Kreis mit einem Schreiben an den Landrat Marco Voge (CDU) gewandt. Es geh um die Frage, wann ein Impfzentrum in Iserlohn eröffnet wird.

Im Schreiben heißt es: „Leider sind die Meldungen der Presse hinsichtlich einer Impf-Dependance in Iserlohn widersprüchlich und unklar. Die Bilder der Immobilie, die die Dependance beherbergen soll, spiegelten vor, dass zeitgleich mit dem Ausbau in Lüdenscheid eine Fertigstellung in Iserlohn zu erwarten sei. it.“

Impfzentrum: Wann ist mit Fertigstellung zu rechnen?

Die Fraktion bittet um Beantwortung dieser Fragen: „Wo werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Menden nach der Freigabe des Impfstoffs geimpft? Wie wird sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Menden im Fall der verzögerten Fertigstellung der Dependance, Impftermine in Lüdenscheid wahrnehmen können? Wann ist mit der Fertigstellung der Dependance zu rechnen?“ Gleichwohl freue man sich, dass ein Mendener Unternehmen beim Ausbau des Impfzentrums in Lüdenscheid mitgeholfen hat.

