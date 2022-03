Chefarzt-Wechsel am St.-Vincenz-Krankenhaus Menden

Das St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden. Dort gibt es einen Chefarztwechsel in der Unfallchirurgie und Orthopädie.

Menden. Chefarzt Dr. Neuhaus verlässt das St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden. Sein Nachfolger in der Unfallchirurgie und Orthopädie steht bereits fest.

Mit Dr. Markus Walz hat die Katholische Kliniken im Märkischen Kreis gGmbH (KKiMK) die Chefarztposition in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am St.-Vincenz-Krankenhaus Menden neu besetzt. Dr. Hans-Joachim Neuhaus verlässt das Mendener Krankenhaus. +++ Lesen Sie auch: St.-Vincenz-Krankenhaus spezialisiert auf Knie und Hüfte +++

Der in Berlin geborene verheiratete Vater von drei Kindern hat sich schon früh für das Spezialgebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie interessiert und sich auch dahingehend spezialisiert (Zusatzbezeichnungen für spezielle Unfallchirurgie und orthopädische Rheumatologie). Seinen beruflichen Werdegang skizzieren von 1999 bis 2015 prägende Stationen im Großraum Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 war Dr. Walz im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen (Bayern) als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie tätig.

Dr. Markus Walz: Spezialist der Orthopädie, insbesondere der Endoprothetik

„Mein Herz schlägt nach wie vor für Westfalen. Nach rund sieben Jahren zieht es mich zurück in die bekannte Heimat“, so Dr. Walz. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben am St.-Vincenz-Krankenhaus. Die Potenziale, die eine Zusammenarbeit der Fachrichtungen innerhalb der KKiMK an den Standorten Iserlohn und Menden mit sich bringen, bieten erhebliche Strukturen und Chancen für überregionale Spezialisierungen in der Orthopädie.“ +++ Auch interessant: Mendener Wissen in Ecuador sehr gefragt +++

Dr. Walz ist als Spezialist der Orthopädie insbesondere in der Endoprothetik beheimatet. Er hat in seiner vorherigen Klinik ein Endoprothesenzentrum mit dreistelligen Eingriffszahlen pro Jahr erfolgreich aufgebaut und etabliert. Eine Besonderheit bringt der Chefarzt aus seiner Vita mit: Er ist Experte und Auditor für „Zentren der Alterstraumatologie“. Dies soll unter seiner Leitung jetzt auch kurzfristig am Standort St. Vincenz in Zusammenarbeit mit der geriatrischen Abteilung entstehen. +++ Lesen Sie auch: Katholische Kliniken in Menden und Arnsberg kämpfen um Köpfe +++

Dr. Neuhaus: unterschiedliche Auffassungen über Entwicklungen der Abteilung

Hintergrund für den Weggang von Dr. Neuhaus, der bereits Ende 2021 beschlossen wurde, sind zeitliche gewachsene, unterschiedliche Auffassungen über die medizinische und strukturelle Entwicklung der Abteilung zwischen der Klinikleitung und Dr. Neuhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden