Chorverband ehrt Jubilare aus Menden, Balve und Fröndenberg

Menden Feierlich geht es zu, wenn der Chorverband Hönne-Ruhr zur Jubilarehrung bittet. Diesmal war die Organisation selbst unter den Geehrten.

Seit vielen Jahren erhalten verdiente Sängerinnen und Sänger, die in den Mitgliedschören des Chorverbandes Hönne-Ruhr aktiv sind, Ehrennadeln und Urkunden in einem besonders festlichen Rahmen. Immer Anfang November steht die zentrale Jubilarehrung für die sangesfreudigen Menschen aus Menden, Balve und Fröndenberg im Terminkalender. Während Tobias Holz als Vorsitzender des Chorverbandes Hönne-Ruhr sonst das Engagement anderer würdigt, nahm er selbst in diesem Jahr gleich zwei Ehrungen entgegen. Er ist seit 25 Jahren aktiver Sänger bei amante della musica menden, vor allem aber gibt es den Chorverband Hönne-Ruhr inzwischen seit 75 Jahren.

Projektchor probt für Turmblasen Auch in diesem Jahr wird an Heiligabend ein Projektchor des Chorverbandes Hönne-Ruhr beim traditionellen Turmblasen auftreten. Letztmalig wird Hermann Diebecker das Dirigat übernehmen. Er wird daher auch die Lieder aussuchen, die der Projektchor singen wird. Insgesamt wird es vier Probentermine geben: Am Mittwoch, 29. November, am Dienstag, 5. Dezember, am Mittwoch, 13. Dezember, und am Dienstag, 19. Dezember, sind alle Interessierten jeweils von 19 bis 20 Uhr im Alten Ratssaal willkommen. Wer mitsingen möchte, muss nicht Mitglied in einem Chor des Chorverbandes Hönne-Ruhr sein.

Tobias Holz ist seit 16 Jahren Vorsitzender des Chorverbandes und hat weiterhin große Freude an der ehrenamtlichen Tätigkeit. Sängerinnen und Sänger zu ehren, gehört für ihn zu den angenehmsten Aufgaben. Bei der jüngsten Ehrung auf der Wilhelmshöhe hatte er Unterstützung vom Chorverband NRW. Präsidiumsmitglied Nicole Kupitz war nach Menden gekommen - vor allem, um die Ehrung für den Chorverband Hönne-Ruhr vorzunehmen.

Chorverbands-Chef Tobias Holz (rechts) ehrt Stefan Risse, der seit 40 Jahren Chorleiter ist. Foto: Joshua Kipper

Besonders im Mittelpunkt stand aber auch Chorleiter Stefan Risse. Seine drei Chöre amante della musica menden, CHORios und die Chorgemeinschaft Vosswinkel Höingen traten ebenso auf, wie ein Projektchor mit rund 100 Aktiven, der sich eigens für das große Chorleiterjubiläum, das schon im Frühjahr gefeiert wurde. Risse ist seit vier Jahrzehnten Dirigent und erhielt vom Chorverband Hönne-Ruhr noch einmal eine Extra-Ehrung. Auch Querbeet Eisborn, in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden, stand auf der Bühne.

Zahlreiche Chorauftritte lockern den Rahmen der Zentralen Jubilarehrung auf. Foto: Joshua Kipper

Obwohl zahlreiche Ehrungen durchgeführt wurden, dauerte der offizielle Teil der Veranstaltung nicht allzu lange. Schließlich dient die Veranstaltung auch dazu, Freundschaften über Chorgrenzen hinweg zu pflegen und Kontakte aufrechtzuerhalten. „Wir haben noch bis 1.30 Uhr in der Nacht zusammengesessen“, berichtete Tobias Holz im Nachgang.

Geehrt wurden folgende Sängerinnen und Sänger:

50 Jahre Gesang: Emmy Schulte, Inge Köster, Agnes Roland, Jutta Gurski, Christel Sprenger und Rolf Dorre

Emmy Schulte, Inge Köster, Agnes Roland, Jutta Gurski, Christel Sprenger und Rolf Dorre 45 Jahre Gesang: Paul Sprenger und Heinz-Albert Homberg

Paul Sprenger und Heinz-Albert Homberg 40 Jahre Gesang: Brigitte Ahland-Breitenbach, Nadine Brandt, Thomas Dodt und Manfred Meyer

Brigitte Ahland-Breitenbach, Nadine Brandt, Thomas Dodt und Manfred Meyer 35 Jahre Gesang: Sandra Weier-Kordes, Regina Schulte und Heribert Schulz

Sandra Weier-Kordes, Regina Schulte und Heribert Schulz 30 Jahre Gesang: Stefanie Schulz, Ann-Christine Baumeister und Bernd Eichhoff

Stefanie Schulz, Ann-Christine Baumeister und Bernd Eichhoff 25 Jahre Gesang: Tobias Holz, Reinhild Schäfer, Annemarie Thiel, Angelika Thwaite, Maresi Amelung, Heike Bösterling, Dominik Dodt und Birgit Eigenbrod

Tobias Holz, Reinhild Schäfer, Annemarie Thiel, Angelika Thwaite, Maresi Amelung, Heike Bösterling, Dominik Dodt und Birgit Eigenbrod 20 Jahre Gesang: Sabrina Rimpler, Martina Stabenau, Regina Hertrampf, Ute Rademski und Irmgard Kampmann

Sabrina Rimpler, Martina Stabenau, Regina Hertrampf, Ute Rademski und Irmgard Kampmann 15 Jahre Gesang: Anja Rose, Gisela Korbel, André Unkhoff, Ines Stadelhofer und Günter Kühn

Anja Rose, Gisela Korbel, André Unkhoff, Ines Stadelhofer und Günter Kühn 10 Jahre Gesang: Matthias Nagel, Alexander Stirnberg, Egon Krause und Uli Neuendorf

Matthias Nagel, Alexander Stirnberg, Egon Krause und Uli Neuendorf 35 Jahre Vorstandsarbeit: Thomas Dodt

Thomas Dodt 20 Jahre Vorstandsarbeit: André Stracke

André Stracke 15 Jahre Vorstandsarbeit: Rainer Alberts und Ulla Pampuch

Rainer Alberts und Ulla Pampuch 10 Jahre Vorstandsarbeit: Rolf-Michael Stirnberg

Schon am kommenden Sonntag (12. November) steht die nächste Veranstaltung des Chorverbandes Hönne-Ruhr an. Dann beginnt um 10 Uhr eine Dirigat-Fortbildung mit Landeschorleiter Helmut Pieper in Haseckers Saal in Lendringsen. Angesprochen sind alle Sängerinnen und Sänger, die eine Laien-Dirigatschulung gemacht haben und ihre Chorleiterinnen und Chorleiter gelegentlich vertreten.

