Christkindelmarkt: Stadt Fröndenberg sagt Veranstaltung ab

In stimmungsvoller Kulisse: Der Christkindelmarkt – hier ein Foto von 2019 – findet in diesem Jahr nicht statt.

Fröndenberg. Der Christkindelmarkt in Fröndenberg findet in diesem Jahr nicht statt. Grund sind auch hier die steigenden Corona-Fallzahlen, erklärt die Stadt.

Die Stadt Fröndenberg sagt den Christkindelmarkt (10. bis 12. Dezember) ab. In Anbetracht der rasant steigenden Corona-Fallzahlen findet der Markt in diesem Jahr nicht statt, heißt es aus der Stadtverwaltung. +++ 2G in NRW: Regel kommt flächendeckend im Freizeitbereich +++ Steigende Coronazahlen: Mendener Winter wird entzerrt +++

Bürgermeisterin Müller zur Absage Christkindelmarkt: Schutz der Besucher geht vor

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, möchten jedoch der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts nachkommen“, teilt Bürgermeisterin Sabina Müller mit. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, habe in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. Müller: „Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich, aber für uns muss der Schutz aller Teilnehmenden und der Besucherinnen und Besucher angesichts der steigenden infektionszahlen Vorrang haben.“ +++ Mendener Narren sagen Proklamation wegen Coronagefahr ab +++

Die meisten Aussteller des Christkindelmarktes sind informiert

Für den Fröndenberger Christkindelmarkt komme hinzu, dass der Markt nicht von einem kommerziellen Anbieter, sondern von der Stadtverwaltung organisiert wird und auf viel ehrenamtlichem Engagement beruhe. „Die meisten Aussteller sind bereits informiert und können die Entscheidung der Stadtverwaltung nachvollziehen, auch wenn es schwer fällt“, erläutert Fachbereichsleiter Ole Strathoff. +++ Impfstelle im Kreis Unna: Impfung nur noch mit Termin +++

