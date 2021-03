Ein Mendener (90) und drei Senioren aus Iserlohn sind an den Folgen ihrer Corona-Infektionen verstorben.

Corona: 90-Jähriger Mendener ist das 38. Todesopfer

Menden/Balve. An den Folgen seiner Covid-19-Infektion ist ein 90-jähriger Mendener verstorben. Die Stadt beklagt damit das 38. Todesopfer der Pandemie.

An den Folgen seiner Covid-19-Infektion ist ein 90-jähriger Mendener verstorben. Die Stadt beklagt damit das 38. Todesopfer. Aus Iserlohn verstarben zudem ein 89-jähriger, ein 75-jähriger und ein 81-jähriger Senior. Mit 13 Neuinfektionen verzeichnet Menden am Donnerstag die meisten Ansteckungen im Märkischen Kreis nach der Kreisstadt Lüdenscheid (15). Für Balve werden zwei Ansteckungen gemeldet. Insgesamt musste das Kreis-Gesundheitsamt, das diese Zahlen meldet, am Mittwoch 101 neue labor-bestätigte Coronanachweise registrieren.

Weiter rund die Hälfte aller Infektionen durch den britischen Virustyp

Damit stehen derzeit 828 Infizierte und 1.484 Kontaktpersonen kreisweit unter häuslicher Quarantäne. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert bei 119,2 Personen pro 100.000 Einwohner. Die Ansteckungsrate im MK ist damit gegenüber dem Vortag leicht gefallen, sie bleibt aber die höchste in ganz NRW, gefolgt von Düren, Hagen und Solingen, die ebenfalls noch über der 100er-Marke liegen. Rund 48 Prozent der Neuinfektionen werden weiterhin der britischen Coronamutation B.1.1.7 zugeordnet.

Hinweis des Kreises: Die Generation 70plus muss noch warten – trotz Termins

Unsicherheit herrscht offenbar bei einigen Betroffenen über die Frage, ab wann die Generation 70plus im Impfzentrum in Lüdenscheid geimpft wird. An der Schützenhalle Loh melden sich immer öfter Senioren unter 80 Jahre, denen es gelungen ist, bei der KVWL (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe) einen Impftermin unter www.116117.de bzw. telefonisch unter 0800 116 117 02 zu buchen. Sie müssen abgewiesen werden. Der Krisenstab des Märkischen Kreises und die KVWL bitten zu berücksichtigen, dass nur die über 80-Jährigen zurzeit ein Impfangebot über die KVWL erhalten können. „Zur gegebenen Zeit“ werde die Generation 70plus nach Jahrgängen gestaffelt angeschrieben und über den Start der Impfung in ihrer Altersgruppe informiert.