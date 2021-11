Corona: Fröndenberger Rathaus schließt ab 1. Dezember

Fröndenberg. Das Fröndenberger Rathaus schließt zum Schutz der Beschäftigten jetzt erneut seine Pforten. Wie Bürgermeisterin Müller das begründet.

Die Stadtverwaltung Fröndenberg schließt das Rathaus ab Mittwoch, 1. Dezember. Das erklärte am Montagnachmittag Bürgermeisterin Sabina Müller: „Die bedrohlich steigenden Infektionszahlen machen diese erneute Schließung erforderlich, um den Schutz der Mitarbeitenden und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber weiterhin für Sie da und kümmern sich wie gewohnt um Ihre Anliegen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Telefon, Mail und Fax

Ab dem kommenden Mittwoch können die Fröndenbergerinnen und Fröndenberger ihre Anliegen im Rathaus wieder in erster Linie telefonisch unter 02373 976-0, per E-Mail oder Fax vorbringen.

Unterlagen ins Rathaus 1

Unterlagen können im Rathaus 1 an der Bahnhofstraße 2 an der Pforte abgegeben werden. Das Bürgerbüro ist wieder nach Terminvereinbarung erreichbar. Wer sich telefonisch, per Email oder Fax meldet, wird darüber informiert, welche Unterlagen gegebenfalls einzureichen sind. Diese laut Müller „gute Vorbereitung“ trage dazu bei, Wartezeiten zu vermeiden und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger effektiv und zeitnah abzuarbeiten.

Erreichbarkeit im Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag und Dienstag jeweils von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr. Am kommenden Samstag, 4. Dezember, ist das Bürgerbüro zusätzlich von 10 bis 12 Uhr zu erreichen.

